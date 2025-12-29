চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে বটদ্ৰৱালৈ ৰাওনা হ'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ

বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে বটদ্ৰৱালৈ ৰাওনা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।

Asomiya Pratidin
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অমিত শ্বাহ