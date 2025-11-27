অচিৰেই মুকলি আকাশৰ তললৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম...

ডিজিটেল ডেস্কঃ অচিৰেই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম। দেশদ্ৰোহী মন্তব্য কৰি প্ৰায় ২১৭দিনৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা বিধায়কগৰাকীৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিলে সতীৰ্থ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে।
ইতিমধ্যে আমিনুল ইছলামক ২৭নৱেম্বৰ, ২০২৫ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে। বিধায়কগৰাকীক অচিৰেই মুক্তি দিবলৈও নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আদালতে। দীৰ্ঘদিন কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা বিধায়কগৰাকীক মুক্তিক লৈ আশ্ৰাফুল হুছেইনে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে এনেদৰে-