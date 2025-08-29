ট্ৰাম্পৰ হৈছে কি? প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিক লৈ হঠাতে গ্ৰহণ কৰিলে এই সিদ্ধান্ত...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ডিজিটেল ডেস্কঃ আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা ভাৰতীয় মূলৰ মহিলা কমলা হেৰিছৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী আঁতৰালে ট্ৰাম্পে। শেহতীয়াকৈ হোৱাইট হাউচত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কথা জনোৱা হৈছে কমলা হেৰিছক। ট্ৰাম্পৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখ্য যে, কমলা হেৰিছৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত গোপন নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বেষ্টনী ট্ৰাম্পে আঁতৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

ইফালে ভিন্ন মহলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দেখি ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে সদৰি কৰিছে যে, ইয়াত কাৰোৰে প্ৰতি ব্যক্তিগত শত্ৰুতাৰ কথা নাই। বিধি অনুযায়ীয়ে এই সকলো কাম কৰা হৈছে। কোনো ৰাষ্ট্ৰপতি বা উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱা ৬মাহৰ পাছতে তেওঁৰ সুৰক্ষা বেষ্টনী আঁতৰাই দিয়া হয়। যিহেতু কমলা হেৰিছৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱা ৭মাহ পাৰ হৈছে, সেয়েহে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 

উল্লেখ্য যে, ট্ৰাম্পে এইবাৰেই নহয়, পূৰ্বতেও এনে বহুলোকৰ পৰা হঠাতে আঁতৰাই নিছে সুৰক্ষা বেষ্টনী। আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন সেনা প্ৰধান, নিৰাপত্তা উপদেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰতো এনে নীতিয়েই গ্ৰহণ কৰিছিল ট্ৰাম্পে। 

