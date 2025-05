ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ সামৰণি

উক্ত সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আৰু ডি এম কেৰ টি আৰ বালু বিৰোধী দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।

সভাৰ অন্তত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে, আমি চৰকাৰক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছো। এই সময়ত আমি চৰকাৰৰ সৈতে একেলগে থিয় দিম।

#WATCH | Delhi | After the all-party meeting, Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi said, "We have extended our full support to the government. As Mallikarjun Kharge ji said, they (the government) said that there are a few things that we don't want to discuss." pic.twitter.com/MiFhaHoDLm