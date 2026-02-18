গৌৰীপুৰত আলি-আয়ে-লৃগাং উৎসৱ পালন

ডিজিটেল সংবাদ, ধুবুৰী : ধুবুৰী জিলাৰ নিস্তব্ধ, দুর্গম চুকবোৰত, য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰই নগৰীয়া হুলস্থুলৰ পৰা বহু দূৰৈত গ্ৰাম্য প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মাজেৰে বতাহ বলিছে, তাত মিছিং সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাণৱন্ত আত্মাই অস্থায়ী ঘৰ বিচাৰি পাইছে। জিলাখনত কর্মৰত টাকাম মিছিং কৰ্মচাৰীৰ উদ্যোগত গৌৰীপুৰত উল্লেখযোগ্য উদ্যমেৰে পালন কৰা আলী-আয়ে-লৃগাং উৎসৱ এইবাৰ অষ্টম বছৰত ভৰি দিলে।
গৌৰীপুৰৰ ১ নং ৱাৰ্ড এলেকাৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ খেলপথাৰত টাকাম মিছিং কৰ্মচাৰীসকলে অইন অইন বছৰৰ দৰে এইবাৰো আলি আয়ে লৃগাং উৎসৱ পালন কৰে। ধুবুৰী জিলাৰ কৰ্মৰত টাকাম মিছিং কৰ্মচাৰী সকলৰ সম্পাদক দীনেশ দলেই প্ৰকাশ কৰে যে দুর্গম অঞ্চলত কাম কৰাটোৱে প্ৰায়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে আহে, সীমিত আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গাঁৱৰ পৰা বহু দূৰত থকালৈকে।
অৱশ্যে টাকাম মিছিঙৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহক উদযাপন লৈ ৰূপান্তৰিত কৰি এক বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। গৌৰীপুৰত আয়োজন কৰি উদ্যোক্তাসকলে স্থানীয় বাসিন্দা সকলক "গুমৰাগ নৃত্য আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰ সাক্ষী হ'বলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই,সংস্কৃতিৰ এক সুন্দৰ আদান-প্ৰদানৰ পোষকতা কৰে।
ধুবুৰীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত কাম কৰা বহু মিছিং কৰ্মচাৰীৰ বাবে পাঁচদিনীয়া এই উৎসৱে এক আধ্যাত্মিক আৰু আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। ধুবুৰী জিলাৰ কৰ্মৰত টাকাম মিচিং কৰ্মচাৰীৰ সভাপতি ৰূপ জ্যোতি দলেই কয়, এই পদক্ষেপে মিছিং কর্মশক্তিৰ নিষ্ঠাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে।
ধুবুৰীৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চল সমূহৰ উন্নয়নত টাকাম টেট কৰ্মচাৰী সকলে অৰিহণা যোগোৱাৰ বিপৰীতে সমান্তৰাল ভাৱে তেওঁলোকৰ অনন্য ঐতিহ্যৰে স্থানীয় সামাজিক বিষয় সমূহো যথেষ্ট গুৰুত্ব পাইছে। আয়োজক সদস্যসকলৰ ভিতৰৰে এজনে কয় যে আমাৰ কৰ্মই আমাক জিলাখনৰ অতি ভিতৰৰ অংশলৈ লৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ হৃদয় আমাৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে বান্ধ খাই থাকে।
ধুবুৰীত আলী-আয়ে-লৃগাং উদযাপন কৰাটোৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যই হৈছে আমি যি ঠাইতে নাথাকো আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ লগত থাকে।" মিছিং বেল্টৰ বুকুতেই হওক বা ধুবুৰীৰ সুদূৰ চুকতেই হওক, "বীজ সিঁচা উৎসৱ" বৃদ্ধি, সম্প্ৰীতি আৰু চিৰস্থায়ী মানৱীয় মনোভাৱৰএক শক্তিশালী প্রতীক হৈয়েই আছে।