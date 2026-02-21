কংগ্ৰেছক ১৫ খন আসন বিচাৰিছে ৰাইজৰ দলেঃ অখিল গগৈ

ডিজিটেল ডেস্কঃ সমাগত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ। দিন যিমানেই ওচৰ চাপিছে সিমানেই ৰাজ্যত বিৰোধী ঐক্য গঠনকলৈ উৎকণ্ঠা আৰু অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিৰোধী ঐক্য গঠনক লৈ আলোচনা কৰি আহিলেও এই ঐক্য গঠন হ'ব নে নাই সেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে । গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াস্থিত ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কার্যলয়ত দলৰ নির্বাচনী মিত্ৰতা সম্পৰ্কীয় জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
পুৱা ৯ বজাৰ আবেলি ৫ বজালৈ দলটোৰ এই ৰুদ্ধদাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰাত কংগ্ৰেছ দলে বিলম্ব কৰা বুলি অভিযোগ কৰাৰ লগতে অহা দুদিনৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰি মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰাইজৰ দলে।
উল্লেখ্য যে বৈঠকৰ অন্তত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে যে- কংগ্ৰেছক ১৫ খন আসন বিচাৰিছে ৰাইজৰ দলে । মোক সভাপতি হিচাপে ১৫ খন মন পচন্দৰ আসন আজুৰি আনিবলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহকে কৰ্তৃত্ব দিছে । ১৫ খন আসন আটাইকেইখন ৰাইজৰ দলৰ পচন্দৰ হ'ব লাগিব । যদি একেবাৰে নহয় তেন্তে ১২ খন হ'লেও পচন্দৰ আসন দিব লাগিব । ৩ খন আসন কংগ্ৰেছৰ পচন্দৰ মতে খেলিবলৈ আমি সাজু । যদি কংগ্ৰেছৰ লগত আসন বুজাবুজি নহয়, তেতিয়া সকলো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব দলৰ সভাপতিয়ে । এতিয়াও ১৫ খন কংগ্ৰেছে সন্মান সহকাৰে এৰি দিব । অহা দুই- তিনি দিনৰ ভিতৰত আসন বুজাবুজি কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলক আহ্বান জনাইছো।
আনালে অখিল গগৈৱে কয় যে- কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষনেতা জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু গৌৰৱ গগৈলৈ লিখা চিঠিৰ উত্তৰ মই এতিয়ালৈ পোৱা নাই।