অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী বিধায়ক অখিল গগৈৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতা আৰু একাংশ দল-সংগঠনৰ নেতৃত্বত চলি থকা 'মিয়া খেদা' আন্দোলনক 'বিদেশী খেদা' আন্দোলনলৈ উন্নীত কৰাৰ আহ্বান জনায় ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে।
'মিয়া খেদা', 'বঙালী খেদা', 'বিহাৰী খেদা', 'মাৰোৱাৰী খেদা' আন্দোলন নহয়, প্রকৃততে এই আন্দোলনক বিদেশী খেদা আন্দোলনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আহ্বান জনালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষ বিদেশৰ পৰা অহা সকলো নাগৰিকক বহিষ্কাৰ কৰাৰ দাবী ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্রিক আৰু এটা জাতীয় দাবী হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে যদিহে এই আন্দোলন জাতিভেদে খেদা আন্দোলনলৈ পৰিণত কৰি দিয়া হয়, তেন্তে এনে আন্দোলনবোৰ হৈ পৰে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। এই আন্দোলনৰ শেষ পৰিণতি সংঘর্ষময় হয় আৰু তাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰে শাসনত থকা চৰকাৰে।
অখিল গগৈয়ে কয়-'অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাত শিৱসাগৰ আৰু অন্য ঠাইত 'মিয়া খেদা' আন্দোলন চলি আছে। এই আন্দোলনটোৱেই এতিয়া বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ শ্লোগানলৈ পৰিণত হৈছে। ২০১৬ চনত বিজেপিৰ শ্লোগান আছিল 'জাতি-মাটি-ভেটিৰ সুৰক্ষা'। ২০২১ চনত বিজেপিৰ শ্লোগান আছিল 'মোগল খেদা আন্দোলন' বা 'শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ'।
কিন্তু এই দুয়োটা শ্লোগানৰ পাছত নির্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈয়ে এইবাৰ বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে 'মিয়া খেদা আন্দোলন'। এয়া বিজেপি আৰু আৰএছএছে তৈয়াৰ কৰি দিয়া সম্পূর্ণ এটা পৰিকল্পিত ধাৰণা। একাংশ সংগঠন আৰু সংগঠনৰ লুম্পেন চৰিত্ৰই বিজেপিক সহায় কৰি ব্যক্তিগত লাভালাভ কৰিবলৈয়ে 'বিদেশী খেদা' আন্দোলনক 'মিয়া খেদা' আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। এয়া একাংশ তথাকথিত জাতীয় সংগঠন আৰু চৰকাৰৰ মাজত যৌথ প্রচেষ্টা।'
আনহাতে, উচ্ছেদৰ জৰিয়তে প্রকৃততে কোনো বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰা হোৱা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে। তেওঁ কয় যে উচ্ছেদৰ জৰিয়তে অন্য ঠাইলৈ খেদি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যস্থানত উপনীত হোৱা নাই বিজেপি চৰকাৰ। শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে উচ্ছেদিতসকলৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থান সম্পর্কতো প্রশ্ন কৰি কয় যে যদিহে তেওঁলোক বিদেশী, তেন্তে চৰকাৰে কিয় উচ্ছেদিত সকলক মাটি আৰু ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।
আনহাতে ২০১৪ চনত বিজেপিয়ে দিয়া প্রতিশ্রুতিৰ কথা দোহাৰি কয় যে বর্তমানলৈকে ১১টাকৈ টালি টোপোলা দিৱসৰ দিন পাৰ হোৱাৰ পাছতো এতিয়াও অসমৰ পৰা বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। অর্থাত এয়া বিজেপি চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ ব্যর্থতা বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে। আনহাতে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনৰ পৰা বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ বাবে ছুপ্রীম ক'ৰ্টৰ তত্বাৱধানত যি এনআৰচিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে সেই এনআৰচি নাকচ কৰি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজিকোপতি বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ বাবে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰিলে।
বৰঞ্চ, বিদেশী চিনাক্তকৰণ বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি আহি এতিয়া কিছুমান লুম্পেন চৰিত্ৰৰ তথাকথিত নেতাক মিয়া খেদিবলৈ লগাই দি পৰিকল্পিতভাৱে কৌশল ৰচনা কৰিছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অসমৰ খিলঞ্জীয়া, গৰিয়া, মৰিয়াৰ ওপৰতো লুম্পেন চৰিত্ৰধাৰীসকলে নমাই আহিছে আক্রমণ। সংবাদমেলত অখিল গগৈয়ে কা আইনৰ জৰিয়তে ৬৯, ৫০০ হিন্দু বাংলাদেশীৰ ওপৰত থকা বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ সম্পর্কতো মন্তব্য প্রদান কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হোৱা বুলি স্বয়ং হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দিয়া মন্তব্যৰ কথা উনুকিয়াই অখিল গগৈয়ে কয় যে মিয়া খেদোৱা আন্দোলনৰ সুযোগ লৈ
চৰকাৰে 'কা'ব জৰিয়তে সন্দেহযুক্ত হিন্দু বঙালীক অসমত পাৰি দিলে ৰঙা দলিচা। অথচ, বাইজে কা আন্দোলনৰ জৰিয়তে বিৰোধিতা কৰা এইসকল সন্দেহযুক্ত হিন্দু বঙালীসকলৰ বিৰুদ্ধে মিয়া খেদা আন্দোলনৰ দায়িত্ব লোৱা লুম্পেন চৰিত্ৰৰ নেতাসকলক সৰৱ হোৱা পৰিলক্ষিত নহল। আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে লোৱা আন্দোলনবিৰোধী স্থিতিক লৈও সৰৱ হয় অখিল গগৈ। তেওঁ কয়' যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন্দোলনবিৰোধী স্থিতি লৈ
আহিছে, তেওঁ এতিয়া স্পষ্টকৈ মিয়া খেদিবলৈ আন্দোলন কৰাৰ পোষকতা কৰিছে। মণিপুৰৰ দৰেই অসমতো এক নৈৰাজ্যবাদী শাসন ব্যৱস্থাৰেই সৃষ্টি কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।' খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াক লৈও সৰৱ হৈ অসম চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যর্থ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন কৰাৰো পোষকতা কৰে অখিল গগৈয়ে। চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা আৰু অসমক অস্থিৰ কৰি তুলিবলৈ লোৱা এনে স্থিতিৰ প্ৰেক্ষাপটত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো দাবী উত্থাপন কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। গণ উন্মাদনা সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ পৰিস্থিতিৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনক বৰ্খাস্ত কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰে অখিল গগৈয়ে।
বিদেশী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ পক্ষত থকাৰ কথা স্পষ্ট কৰি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে উজনি-নামনি যতেই নহওক কিয়, এজন এজনকৈ বিদেশীক চিনাক্ত কৰি অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা লব লাগে অসম চৰকাৰে। সকলো অসমীয়াই একত্রিত হৈ বিদেশী খেদাৰ এনে কাৰ্যত সদায়েই ৰাইজৰ দলো প্রস্তুত। কিন্তু ২০২৬ৰ নির্বাচনী বৈতৰণী পৰা কৰিবলৈ বিজেপিয়ে বিদেশী খেদাৰ নামত কৰা এজেণ্ডাৰ পক্ষত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰে ৰাইজৰ দলে।
১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চৰ পাছত অহা বিদেশী খেদা বিষয়টো লৈ ৰাইজৰ দলে জাতীয় জাগৰণ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে সংবাদমেলত। এই জাতীয় জাগৰণ যাত্ৰাৰ মূল দাবী ৫ টাঃ ক) এখন শুদ্ধ এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰি সেই এনআৰচিৰ ভিত্তিত এজন এজনকৈ বিদেশীক চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰা আৰু ১৯৭১চনৰ ২৫ মাৰ্চৰ আগতে অহাসকলক অসমীয়া বুলি পৰিচয় পত্র দিয়া, খ) অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠী মৰাণ, মটক, আহোম, চাহ-জনগোষ্ঠী, চুতীয়া আৰু কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে নাথ-যোগী, কলিতাসকলক জনজাতিকৰণ কৰা, গ) অসমক জনজাতীয় ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা।
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি দিয়া, ঘ) অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফাৰ প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰা আৰু ঙ) ভাৰতৰ সংবিধানৰ সংবিধানৰ ৩৭১ (ক) ৰ অধীনত অসমৰ মাটি আৰু খনিজ সম্পদৰ ওপৰত অসমৰ মানুহক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা। আনহাতে, ২০২৬ চনত অখিল গগৈক হৰুৱাবলৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত শৃংখল চলিহাই শিৱসাগৰত 'মিয়া খেদা' আন্দোলন কৰি ধৰ্মীয় বিষবাষ্প বিয়পোৱাই বিজেপিৰ এজেণ্ডাটোকে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নামি পৰিছে বুলি স্পষ্ট মন্তব্য কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে।
বিগত সময়ছোৱাত বিধানসভাত অধিক স্পষ্ট ৰূপে, যুক্তি আৰু তথ্যসহকাৰে মাত মাতি অহা অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী প্রাক্তন ছালফা, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হত্যাকাৰী এজনক শিৱসাগৰৰ আসনখন দিয়াৰ বাবেই এনে কামত শৃংখল চলিহাকে ধৰি একাংশ লুম্পেন লিপ্ত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে। এগৰাকী দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদীক বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে জয়ী কৰোৱাৰ স্বাৰ্থতেই এতিয়া বিজেপিৰ ইছাৰাত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত 'মিয়া খেদা' আন্দোলনেৰে চমক সৃষ্টি কৰি বিদেশী খেদা আন্দোলনটোকেই বিপথে নিছে বুলিও মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে।