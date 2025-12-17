এটা VIDEO আৰু আধা লিটাৰ সাগৰৰ পানী সংগ্ৰহ কৰিয়ে ছিংগাপুৰত তদন্ত সামৰিছিল এছ আই টিয়ে!

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

এটা VIDEO আৰু আধা লিটাৰ সাগৰৰ পানী সংগ্ৰহ কৰিয়ে ছিংগাপুৰত তদন্ত সামৰিছিল এছ আই টিয়ে!

Asomiya Pratidin
Asomiya Pratidin
New Update
ডিজিটেল ডেস্কঃ ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ডক লৈ এছ আই টিয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ পিছৰে পৰা ইয়াক লৈ কটাক্ষ কৰি আহিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে।  এই অভিযোগনামাক বিজেপি চৰকাৰৰ ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইস্তাহাৰ আখ্যা দিছিল অখিল গগৈয়ে।

ইয়াৰ পাছতে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এই অভিযোগনামাৰ জৰিয়তে দোষীয়ে কঠোৰতম শাস্তি নাপায় বুলিও মন্তব্য কৰিছিল। মঙলবাৰে নিশাও ফেচবুক লাইভত জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ডক লৈ দাখিল কৰা ছাৰ্জশ্বিটখনক লৈ কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে।

এছ আই টিৰ এই ছাৰ্জশ্বিটখনক লৈ বুধবাৰে পুৱাভাগতে পুনৰ এক বিস্ফোৰক ফেচবুক পোষ্ট দিয়ে অখিল গগৈয়ে। তেওঁ নিজা ফেচবুক পেইজত লিখিছে এনেদৰে- 

ছিঙ্গাপুৰত SITৰ সাফল্যঃ ১) আধা লিটাৰ সাগৰৰ পানী সংগ্ৰহ, ২) মেপ অংকন আৰু ৩) এটা ভিডিঅ’ নিৰ্মাণ।আচল তথ্য এটাও সংগ্ৰহ নকৰিলে । তাকো গ’ল ১ মাহৰ পাছত, তদন্তকাৰী বিষয়াই ছিঙ্গাপুৰ ভ্ৰমণেই নকৰিলে!
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, মঙলবাৰে নিশা ভাগত জুবিন গাৰ্গৰ উক্ত ছাৰ্জশ্বিটখন হাতত লৈ ফেচবুক লাইভত আছিল শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকী। 
