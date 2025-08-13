চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট

উপস্থিত দুই সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অসমত আন্তঃৰাজিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰক, 'কা' আমি নামানো , ধৰ্মৰ নামত নাগৰিকত্ব প্ৰদান বন্ধ কৰক ইত্যাদি ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ উত্তাল কৰি তোলে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
XzZZZZZZ

ডিজিটেল সংবাদ, নগাঁওঃ অসমত আন্তঃ ৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰবৰ্তন কৰা আৰু 'কা' আইনৰ অধীনত অসম চৰকাৰে ২০১৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে অহা অ-মুছলমান (হিন্দু, খ্ৰীষ্টান, জৈন, শিখ, পাৰ্চী, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ) লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা বিদেশী গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সকলক আদেশ জাৰি কৰা কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ জনাই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ নগাওঁ জিলা সমিতিয়ে বুধবাৰে দিনৰ ১০ বজাৰ পৰা নগাওঁ জিলা সদৰত ৩ ঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে।

Advertisment

পৰিষদৰ নগাওঁ জিলা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবাল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত দাসে সদৰি কৰে যে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধৰ্মৰ নামত অসমীয়া ৰাইজক ভাগ ভাগ কৰা কাৰ্যক কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। কা আইনখন বৰ্তমানেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ থকাৰ পাছতো জোৰ-জোলোমকৈ ইয়াৰ গইনা লৈ ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচৰা কাৰ্য অসমবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে বুলিও কৰে উল্লেখ।

লগতে অসমৰ ভূমিত বহিৰাগত লোকৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰা কাৰ্য যাতে ৰাজনৈতিক হাথিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰে তাকো নেতাদ্বয়ে সকীয়াই দিয়ে। ইফালে, উপস্থিত দুই সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অসমত আন্তঃৰাজিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰক, 'কা' আমি নামানো , ধৰ্মৰ নামত নাগৰিকত্ব প্ৰদান বন্ধ কৰক, অসম চুক্তি ৰূপায়ন কৰক, এন আৰ চি উন্নীত হ'ব লাগিবই, হিমন্ত বিশ্ব গ'বেক, গৃহ বিভাগ গ'বেক ইত্যাদি ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ উত্তাল কৰি তোলে।

নগাওঁ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপায়িত কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাগজ্যোতিষ বণিয়া, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা সম্পাদক গীতাৰ্থ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্য্যনিৰ্বাহক দেৱাশীষ দাসকে প্ৰমুখ্য কৰি বহুকেইজন জিলা নেতৃত্ব আৰু আঞ্চলিক সমিতি সমূহৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে।

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ