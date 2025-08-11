কাইলৈ ৰাহুল গান্ধীৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব অজাপ নেতৃত্ব

ডিজিটেল সংবাদ, নতুন দিল্লীঃ সোমবাৰে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাজত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত দিল্লীৰ কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাৱত আয়োজিত এই বৈঠকত অজাপৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভুঞা উপস্থিত থাকে। লগতে অজাপৰ নেতা চিত্ত বসুমতাৰী আৰু ৰাজু ফুকনেও এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে।
উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত ঐক্য গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয়। দুয়ো দলৰ নেতাসকলে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ৰণ কৌশলৰ সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা কৰে। ইফালে, কাইলৈ পুৱা ১১ বজাত জাতীয় পৰিষদৰ দুই শীৰ্ষ নেতাই গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ তথা সংসদৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ লগতো এক আলোচনাত মিলিত হ'ব।
অসমৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিৰোধী ঐক্যক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আজি আৰু কাইলৈৰ এই আলোচনা বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আনহাতে এই পদক্ষেপৰ পিছতে অনাগত দিনত আন আন বিৰোধী দলৰ সৈতেও প্ৰথম পৰ্যায়ত পৃথকে পৃথকে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব বুলি কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে।