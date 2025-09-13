চাবস্ক্ৰাইব কৰক

এতিয়া আৰু দিল্লীলৈ বেছি দূৰ নাই : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী

শনিবাৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মিজোৰামৰ প্ৰথমটো ৰে’লপথ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে। আইজলৰ পৰা দিল্লী সংযোগী প্ৰথমখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ ফ্লেগ অৱ কৰি মুকলি কৰে মোডীয়ে। 

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্ক : জল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত ভাৰতীয় ৰে’লৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ল মিজোৰামৰ নাম। দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সুদীৰ্ঘ বছৰৰ মূৰত উত্তৰ- পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম ৰাজ্য মিজোৰামে পালে ৰে’ল সেৱা। 

দেশৰ আটাইতকৈ উচ্চতাত থকা এই ৰে’ল পথটো মুকলি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়- মিজোৰামবাসীৰ বাবে এয়া এক শুভ ক্ষণ। এই শুভ লগনত আটাইলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। তেওঁ লগতে ইয়াকো কয়- এতিয়াৰে পৰা দিল্লীলৈ বেছি দূৰ নহ’ব মিজোৰামবাসীৰ বাবে। পলকতে দিল্লী পাব আপোনালোকে।

প্ৰণিধানযোগ্য যে, ২০১৫ চনতে মিজোৰামত প্ৰথমটো ৰে’ল পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰই ব্যয় কৰিছে ৮,০৭০ কোটি টকা।

