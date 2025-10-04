চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত কফিৰ ৰপ্তানি ১৫শতাংশ বৃদ্ধি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ছমাহত ভাৰতৰ কফিৰ ৰপ্তানি ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। ভাৰতৰ পৰা১.০৫ বিলিয়ন ডলাৰ মূল্যৰ কফি ৰপ্তানি হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰই। যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাত ৰপ্তানি হৈছিল ৯১৮ মিলিয়ন ডলাৰ।
এবছৰৰ পূৰ্বে ২.১৮ লাখ টনৰ বিপৰীতে প্ৰায় ১১ শতাংশ হ্ৰাস পাই ১.৯৩ লাখ টন হোৱাৰ পিছতো এই বৃদ্ধিৰ ৰপ্তানি হৈছে। টকাৰ হিচাপত কফিৰ ৰপ্তানি H1FY26 ৰ সময়ছোৱাত ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৯,১১৯.২৪ কোটি টকা হৈছে, যিটো এবছৰৰ পূৰ্বৰ ৭৬৭৮.৭৪ কোটি টকাৰ তুলনাত।
উচ্চ মূল্যৰ ফলত ৰপ্তানিকাৰকসকলে উপলব্ধি কৰা প্ৰতি ইউনিটৰ মূল্য ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাই প্ৰতি টনত ৪.৭১ লাখ টকা হয়, যিটো এবছৰৰ পূৰ্বে প্ৰতি টনত ৩.৫২ লাখ টকা আছিল বুলি কফি ব’ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি। লগতে ছেপ্টেম্বৰ মাহত সমাপ্ত হোৱা কফি বৰ্ষ ২০২৪-২৫ৰ বাবে ভাৰতীয় কফি চালান ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ১.৯৫ বিলিয়ন ডলাৰ হৈছে, যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ ১.৫৭ বিলিয়ন ডলাৰ আছিল।
টকাৰ হিচাপত ২০২৪-২৫ চনৰ কফি বৰ্ষৰ চালান যোৱা বছৰৰ ১৩,০৯৮ কোটি টকাৰ তুলনাত ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ১৬,৮১৬ কোটি টকা হৈছে। অৱশ্যে এই পৰিমাণ হ্ৰাস পাই ৩.৬২ লাখ টন (এবছৰৰ পূৰ্বে ৪.১০ লাখ টন) হৈছে।