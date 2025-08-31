চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বি টি চিৰ নিৰ্বাচনঃ ৪ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে অগপই...

BTCৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে অগপৰ প্রাৰ্থী তালিকা ঘোষণা।  ৪টা সমষ্টিত প্রাৰ্থী প্রক্ষেপ অসম গণ পৰিষদৰ। ১১নং বাঁওখুশ্রী সমষ্টিত বিষ্টুৰাম নাৰ্জাৰীক প্রাৰ্থিত্ব। ২০নং মথনগুৰিত মনমোহন দাস, ৩নং শ্রীৰামপুৰত বিপ্রদ্বীপ তালুকদাৰ।

