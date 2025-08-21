চাবস্ক্ৰাইব কৰক

শত্ৰুৰ বুকুৰ কপনি! সফলতাৰে পৰীক্ষা সম্পন্ন ভাৰতৰ ‘অগ্নি-৫’...

author-image
ডিম্পুল বৰগোহাঁই
ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতে  ওড়িশাৰ চণ্ডীপুৰৰ সমন্বিত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা মধ্যম দূৰত্বৰ বেলিষ্টিক মিছাইল ‘অগ্নি-৫’ সফলতাৰে পৰীক্ষা কৰে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, এই পৰীক্ষাই মিছাইলৰ সকলো কাৰিকৰী আৰু কাৰ্যকৰী দিশৰ সফলতা প্ৰমাণ কৰিছে। স্ট্ৰেটেজিক ফৰ্চেছ কমাণ্ডৰ তত্ত্বাৱধানত এই পৰীক্ষা সম্পন্ন হয়।

‘অগ্নি-৫’ এটা তিনি পর্যায়ৰ কঠিন ইন্ধনচালিত মিছাইল, যাৰ পৰিসৰ ৫,০০০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক। ইয়াৰ সহায়ত এছিয়াৰ প্ৰায় সমগ্ৰ অঞ্চল, বিশেষকৈ চীনৰ উত্তৰাঞ্চলৰ লক্ষ্যবস্তুত আঘাত হানিব পাৰি।

প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থা (ডিআৰডিঅ’)ৰ দ্বাৰা উন্নত এই মিছাইল ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে গণ্য কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সফলতাৰ বাবে ডিআৰডিঅ’ৰ বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জনাইছে। এই পৰীক্ষাই ভাৰতৰ কৌশলগত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক আৰু শক্তিশালী কৰিছে।

