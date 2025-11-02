চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কঠীয়াতলীত আদিবাসী ভূমি অধিকাৰ মঞ্চৰ ৩ ঘণ্টীয়া ৰাজহুৱা অৱস্থান ধৰ্মঘট

ডিজিটেল সংবাদ, কামপুৰঃ আদিবাসী চাহ শ্ৰমিক সকলৰ নাৰ্য্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত দেওবাৰে নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীত ৩ ঘণ্টীয়া ৰাজহুৱা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ হাতত লয় আদিবাসী ভূমি অধিকাৰ মঞ্চই।

নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলী অঞ্চলৰ আদিবাসী লোকসকলৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত এই প্ৰতিবাদী কাযসূচী হাতত লয়। অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাইৰ প্ৰায় শতাধিক আদিবাসী লোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লয়।

প্ৰতিবাদীকাৰী আদিবাসী লোক সকলে অনুসূচিতকৰণ, দখলিকৃত মাটিৰ ম্যাদী পট্টা দিয়া, ভূমিহীনক ভূমি দিয়া, ৬৬১ টকা চাহ শ্ৰমিকৰ দিয়াৰ দাবীত এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি বিভিন্ন শ্লগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাৱ্যস্ত কৰে।

