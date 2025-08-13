আদানিতকৈ দুগুণ ধনী আম্বানি পৰিয়াল...

ডিজিটেল ডেস্কঃ হুৰুণ আৰু বাৰ্কলেছৰ এটা প্ৰতিবেদন অনুসৰি, মুকেশ আম্বানিৰ নেতৃত্বত আম্বানি পৰিয়ালৰ সম্পত্তি ২৮ লাখ কোটি টকা, যিটো গৌতম আদানিৰ পৰিয়ালৰ ১৪.০১ লাখ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ দ্বিগুণতকৈও অধিক।
ভাৰতৰ শীৰ্ষ ৩০০ ধনী পৰিয়ালৰ মুঠ সম্পত্তি ১.৬ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (১৪০ লাখ কোটি টকাৰো অধিক), যিটো দেশৰ জিডিপিৰ ৪০ শতাংশৰো বেছি। আম্বানিৰ সম্পত্তি জিডিপিৰ ১২ শতাংশ। বিগত বছৰত আম্বানি পৰিয়ালৰ সম্পত্তি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত ই দেশৰ সবাতোকৈ ধনী ব্যৱসায়ী পৰিয়ালৰ হিচাপে স্থান ধৰি ৰাখিছে।
অদানী পৰিয়াল প্ৰথম প্ৰজন্মৰ উদ্যোগীৰ মাজত শীৰ্ষত আছে। কুমাৰ মংগলম বিৰ্লাৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি ২০ শতাংশ বৃদ্ধিৰে ৬.৪৭ লাখ কোটি টকাত উপনীত হৈছে, আৰু জিন্দাল পৰিয়ালৰ সম্পত্তি ২১ শতাংশ বৃদ্ধিৰে ৫.৭০ লাখ কোটি টকা। বাজাজ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি ২১ শতাংশ হ্ৰাস পাই ৫.৬৪ লাখ কোটি টকালৈ নামিছে।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এই পৰিয়ালসমূহে গত বছৰত প্ৰতিদিন ৭,১০০ কোটিৰ সম্পত্তি সৃষ্টি কৰিছে।