বিতৰ্কিত এচিএছ নূপুৰ বৰাক দুদিনৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

- দুদিনৰ CM ভিজিলেন্সৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ACS নূপুৰ বৰাক
- মাটি নামজাৰিৰ নথি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত অভিযুক্ত নূপুৰ বৰা
- মণ্ডলৰ জৰিয়তে সংঘটিত কৰিছিল ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী
- CM ভিজিলেন্সে তলব কৰিছিল বৰপেটাৰ ৪ গৰাকী মণ্ডলক
- CM ভিজিলেন্সত উপস্থিত ৪ মণ্ডলক জেৰা অব্যাহত
- নূপুৰ বৰা আৰু ৪ মণ্ডলক মুখামুখি জেৰা অব্যাহত CM ভিজিলেন্সৰ
- পূৰ্বেও এই চাৰি মণ্ডলক জেৰা চলাইছিল CM ভিজিলেন্সে
- মণ্ডলৰ পৰা লগ ইন আইদিৰ পাছৱ’ৰ্ড লৈ নিজেই সকলো জালিয়াতি কৰিছিল নূপুৰ বৰাই
- নূপুৰ বৰাৰ ভূমি নথিৰ কেলেংকাৰীত জড়িত আছে আৰু বহু কেইগৰাকী লাটমণ্ডল