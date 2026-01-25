চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

‘সাদিন-প্ৰতিদিন গোষ্ঠী’ৰ এচিভাৰ এৱাৰ্ডছ-২০২৫

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত ‘সাদিন-প্ৰতিদিন গোষ্ঠী’ৰ Achiever Awards-2025 অনুষ্ঠান। এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া।

author-image
Asomiya Pratidin
আপডেট কৰা হৈছে
New Update
5191425d-46e8-4e66-86d4-840de77e3d9a

সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি অহা এচিভাৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠান এইবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়।  এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া।

এইবাৰো সাদিন-প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়ে এচিভাৰ এৱাৰ্ডছ অনুষ্ঠানত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা সংস্থাক এচিভাৰ এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰে। কলা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংবাদ, ক্ৰীড়া, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, প্ৰকৃতি সুৰক্ষা, মানৱ কল্যাণকে ধৰি একাধিক ক্ষেত্ৰত দক্ষতাৰে কাম কৰি অহা এইসকল ব্যক্তিৰ লগতে  সংস্থাক আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই এচিভাৰ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰে।  

  • Jan 25, 2026 18:01 IST

    গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া

    গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া

    সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ এচিভাৰ এৱাৰ্ডছ-২০২৫ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছেহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া। বঁটা বিতৰণ অনুষ্ঠানটিত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।  সাদিন-প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সত্ত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাৰ সৈতে অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিন্ধিয়া।

    4e9e2494-8028-4e56-bec5-64fe08c44ee3



সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠী