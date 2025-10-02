শাৰদীয় দূৰ্গোৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে জামুগুৰিহাটত অঘটন...

New Update
- শাৰদীয় দূৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে জামুগুৰিহাটত ঘটিল অঘটন৷
- জামুগুৰিহাটত প্ৰতিমা বিসৰ্জন দি উভতি অহা গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ গুৰুতৰ ভাবে আহত হল বহুকেইজন যুৱক।
- গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে ১৫ জনৰো অধিক যুৱক।
- কুসুমটোলাৰ পৰা জীয়াভৰলী নদীত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দি অহা মহেন্দ্ৰ চুপৰা গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় জামুগুৰিহাটত।
- দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাড়ীখনৰ নম্বৰ হ'ল AS-12AC-8696।
- দুৰ্ঘটনাত গুৰুত্বৰভাৱে আহত সকলোকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে উত্তৰ জামুগুৰি গ্ৰাম্য চিকিৎসালত।
- আহত সকলৰ মাজৰে সংকট জনক অৱস্হাৰ কেইজনক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লে প্ৰেৰণৰ যো জা৷