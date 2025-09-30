চাবস্ক্ৰাইব কৰক

চেন্নাইৰ তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পত অঘটন : অসমৰ ৯জন শ্ৰমিকৰ অকাল বিয়োগ

নিহত প্রতিগৰাকী শ্রমিকৰ নিকটাত্মীয়লৈ ২ লাখ টকাকৈ সাহায্য। আহতসকললৈ ৫০ হাজাৰ টকাকৈ এককালীন সাহায্য ঘোষণা।

Asomiya Pratidin
  • চেন্নাইৰ এটা তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পত বৃহৎ অঘটন।
  • প্রকল্পটোৰ নিৰ্মাণ স্থানত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত ৯জনকৈ শ্রমিকৰ মৃত্যু।
  • নিৰ্মাণ হৈ থকা এটা তোৰণ খহি মৃত্যু অসমৰ ৯জন শ্ৰমিক। 
  • ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আন কেইবাজনো শ্রমিক।
  • উত্তৰ চেন্নাইৰ এননোৰত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা।
  • আহতসকলক চেন্নাইৰ ষ্টেনলিৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি।
  • ২০ফুটৰো অধিক উচ্চতাত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল শ্রমিককেইজন।
  • ঘটনাক লৈ শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোডীৰ।
  • নিহত প্রতিগৰাকী শ্রমিকৰ নিকটাত্মীয়লৈ ২ লাখ টকাকৈ সাহায্য।
  • আহতসকললৈ ৫০ হাজাৰ টকাকৈ এককালীন সাহায্য ঘোষণা।
  • একেদৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ঘটনা সন্দৰ্ভত শোক ব্যক্ত কৰে। 
  • এই ঘটনাত ৪গৰাকী কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰু ৫গৰাকী হোজাই জিলাৰ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয়।
  • তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে- মুন্না কেম্প্ৰাই, সৰৱজিৎ থাউছেন, ফাইবিট ফাংলু,বিদায়ুম পৰবছা, পবন ছৰং, প্ৰয়ান্তো ছৰং,চুমন খাৰিকাপ,ডিমাৰাজ থাউছেন, আৰু দীপক ৰাইজুং। 
  • এই আটাইকেইগৰাকী লোকৰে নশ্বৰদেহ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। 
