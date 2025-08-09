এবছুৰ উদ্যোগত ইউপিপিএল-বিপিএফ দলৰ মিত্ৰতা...

ডিজিটেল সংবাদ, চিৰাং : বিটিআৰৰ ষষ্ঠ অনুসূচী লগতে জনজাতি বেষ্টনী আৰু আবেষ্টনীক লৈ কৰা মন্তব্যক লৈ ইউপিপিএল দলৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ পিছত এইবাৰ বিপিএফ দলৰ উপ সভাপতি শুদ্ধ বসুমতাৰীয়েও উভতি ধৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক।
বিটিআৰৰ এলেকাৰ অজনজাতি লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰক লৈ মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ ষষ্ঠ অনুসূচী লগতে জনজাতি বেষ্টনী আৰু আবেষ্টনীক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল সেই মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি সম্প্ৰতি বিটিআৰ এলেকাৰ বিভিন্ন জনজাতি দল সংগঠনৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে ।
এই দিলীপ শইকীয়াৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্য লৈ ইউপিপিএল দলৰ নেতা তথা বিটিচিৰ বনবিভাগৰ কাৰ্য্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল। আজি ১৩ নং চিৰাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বামুনগাঁৱত এক দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি একেটা কথাকে লৈ বিপিএফ দলৰ উপ সভাপতি শুদ্ধ বসুমতাৰীয়েও উভতি ধৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক ।
তেখেতে কয় যে দিলীপ শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত ভালকৈ হোমৱাৰ্ক কৰা নাই যাৰ কাৰনে এনে ধৰনৰ মন্তব্য কৰিছে। বিটিচি এলেকাত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকও থাকিব লগতে ছিক্স চিডিল্ থাকিব। এয়া কোনেও পৰিবৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। এনেধৰনৰ কাৰ্য্যপন্থাৰে বিজেপিয়ে এতিয়া জনজাতি বিৰোধী কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
বিজেপিয়ে যে অকল জনজাতি বিৰোধী কাম কৰি আছে তেনেকুৱা নহয় এতিয়া মুছলমান বিৰোধী স্থিতি লৈ কাম কৰি মিঞা মুক্ত অসম গঠন কৰাৰ কাম কৰি আছে যিটো কাম অসমৰ অসমীয়া সকলেই ভাল পোৱা নাই বুলি তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে।
ইপিনে আজি কোকৰাঝাৰত এবছু,বড়ো সাহিত্য সভা, প্ৰাক্তন এনডিএফবি, প্ৰাক্তন বিএলটি আদি কৰি বহুকেইটা বড়ো জাতীয় দল সংগঠনে বড়ো জাতীয়তাবাদ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ দল একত্ৰিত হবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ সন্দৰ্ভত বিপিএফ দলৰ উপ সভাপতি শুদ্ধ বসুমতাৰীয়ে কয় যে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে এয়া তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আমি ইউপিপিএল দলৰ পৰা সততা দেখিবলৈ পোৱা নাই। কাৰণ এই প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যেই বহু পলম হৈ গৈছে !
আগতেও কথা পতা হৈছিল কিন্তু অৰ্থবহ হোৱা নাছিল। এতিয়া আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰি বুলি তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। এইক্ষেত্ৰত এবছুৰ ভুমিকাক ২০২০ চনত নিৰ্বাচনৰ পিছত এই ভূমিকা এবছুয়ে গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি এবছুক সমালোচনা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে যেনেতেনে ইউপিপিএল দলক বিটিচিৰ শাসনত আনিব লাগে বুলি এটা এজেণ্ডা লৈ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বুলি কটাক্ষ কৰে।
আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰাটো নিশ্চিত আৰু অনাগত দিনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বিপিএফ দলে কম কৰি ২৫ টা আসন লাভ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি দাবী কৰে।
আজি ১৩ নং চিৰাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বামুনগাঁৱত সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত এক দলীয় যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজিৰ এই দলীয় সভাত ইউপিপিএল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মুঠ ১৩০ গৰাকী লোক আনুষ্ঠানিক ভাবে বিপিএফ দলত যোগদান কৰে ।
নতুনকৈ যোগদান কৰা লোক সকলক বিপিএফ দলৰ উপ সভাপতি শুদ্ধ বসুমতাৰী, ১৩ নং চিৰাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী শুকুৰসিং মুছাহাৰী, যুৱ বিপিএফ দলৰ সভাপতি ৰিঞ্জয় বড়োয়ে ফুলাম গামোছা আৰু দলীয় প্ৰতীক সম্বলিত পতাকাৰে দলত আঁদৰণি জনায় ।