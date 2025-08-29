বড়ো আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী কৰাত আগ্ৰহী নহয় হাগ্ৰামা!

ডিজিটেল সংবাদ, কোকৰাঝাৰঃ সমাগত বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বড়ো আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ হৈছে। সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ১৬টা বড়ো সংগঠনে বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলক দলক একলগ কৰাৰ বাবে লোৱা প্ৰচেষ্টা বিফল হৈছে। সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ এবছুৱে আমন্ত্ৰণ জনোৱা এই বৈঠকলৈ ইউপিপিএলৰ তৰফৰ পৰা ইউ জি ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ বড়ো উপস্থিত থাকে যদিও কোনো কাৰণ ব্যক্ত নকৰাকৈ বিপিএফ দলৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা অন্য প্ৰতিনিধি বৈঠকত উপস্থিত নাথাকিল।
বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰত সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ত মন্তব্য কৰি এবছুৰ সভাপতি দীপেন বড়োৱে কয় যে ছাত্ৰ সংগঠটোৰ নেতৃত্বত বড়ো ভূমিৰ ১৬টাকৈ সংগঠনে উদ্যোগ লোৱা ইউপিপিএল-বিপিএফ একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত বিফল হয়। তেওঁলোকৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইউপিপিএল নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে যদিও বিপিএফ উপস্থিত নথকাৰ ফলত বড়ো আঞ্চলিকতাবাদক সংৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা সদ্যহতে স্থগিত ৰখা হৈছে। বিটিটি নিৰ্বাচনৰ পাছত এই বিষয়ত পুনৰ আলোচনা হ’ব বুলি দীপেন বড়োৱে উল্লেখ কৰে।
সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰি এবছু সভাপতি গৰাকীয়ে কয় যে বড়ো চুক্তিৰ কেতবোৰ দফা এতিয়াও ৰূপায়ন হোৱা নাই। বিশেষত সংবিধানৰ ১২৫ নং সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও ৰাজ্যসভাত স্থগিত হৈ আছে। এবছুৱে এই বিষয়বোৰ সমাধানৰ বাবে আগন্তুক দিনত শান্তিপূৰ্ণ আলোচনা চলাই যাব বুলি জনায়। ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত কোনটো দলক এবছুৱে সমৰ্থন জনাব বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দীপেন বড়োৱে উল্লেখ কৰে যে যি দলে বড়ো চুক্তিৰ সকলো দফা ৰূপায়ন কৰিম বুলি নিজৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত উল্লেখ কৰে সেই দলকে তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাব।