আজিৰে পৰা অভি-নীল হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ অন্তিম শুনানি

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা অভিজিৎ নাথ আৰু নীলোৎপল দাস হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰটো এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে। আজিৰে পৰা ৬ আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ নগাঁৱৰ ছেছন আদালতত গোচৰটোৰ অন্তিম শুনানি অনুষ্ঠিত হ’ব।
উল্লেখযোগ্য যে, শুনানিৰ অন্তত আদালতে গোচৰটোৰ ৰায় প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ২০১৮ চনৰ ৮ জুনত কাৰ্বি আংলঙত সংঘটিত হোৱা এই নৃশংস ঘটনাত দুয়ো যুৱক গণ নিগ্ৰহৰ বলি হ’বলগীয়া হৈছিল। এই ঘটনাই সেই সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল।
দীৰ্ঘদিনীয়া শুনানিৰ পাছত এতিয়া গোচৰটোৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাত ন্যায়ৰ অপেক্ষাত থকা পৰিয়াল আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ দৃষ্টি আদালতৰ ৰায়ৰ দিশে নিবদ্ধ হৈ আছে।