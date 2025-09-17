চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ ঘৰত ডাঙৰ হোৱা কোন এই আব্বাছ...

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন আজি (১৭ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫)। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিশিষ্ট নেতাৰ পৰা তেওঁ শুভাকাংক্ষী লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ ভিতৰত আছে তেওঁৰ পাকিস্তানী ভগ্নী

ডিজিটেল ডেস্কঃ  প্ৰধানমন্ত্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোডীৰ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন আজি (১৭ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫)। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিশিষ্ট নেতাৰ পৰা তেওঁ শুভাকাংক্ষী লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ ভিতৰত আছে তেওঁৰ পাকিস্তানী ভগ্নী কামাৰ মহছিন শ্বেখ আৰু আব্বাছ।

মাতৃ হিৰাবেন মোডীৰ ১০০ সংখ্যক জন্মদিনত স্মৰণ কৰি পিএম মোদীয়ে আব্বাছৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। মোডীয়ে কৈছিল যে,  তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰৈত এখন গাঁও আছে য’ত তেওঁৰ দেউতাকৰ এজন অতি ঘনিষ্ঠ মুছলমান বন্ধু আছে। তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম আছিল আব্বাছ। মৃত্যুৰ পিছত দেউতাকে অসহায় আব্বাছক ঘৰলৈ আনিছিল। এক প্ৰকাৰে আব্বাছ আমাৰ ঘৰতে থাকি ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কৈছিল যে তেওঁৰ দৰেই আব্বাছৰ মাতৃয়েও অতি যত্ন লৈছিল। ঈদৰ দিনা আব্বাছৰ প্ৰিয় খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। তদুপৰি উৎসৱৰ সময়ত চুবুৰীৰ আন কিছুমান ল’ৰা-ছোৱালীও আমাৰ ঘৰলৈ আহি খাবলৈ আহিছিল। তেওঁলোকেও মোৰ মায়ে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যবোৰ বৰ ভাল পাইছিল। তদুপৰি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে যেতিয়াই কোনো সাধু বা ঋষিয়ে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল তেতিয়াই মায়ে সদায় ঘৰলৈ মাতি আনি খুৱাইছিল। 

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ জন্মদিনটোত এইগৰাকী আব্বাছেও দিলে শুভকামনা। তেওঁ কয় যে, নৰেন্দ্ৰ মোডী এগৰাকী বিশাল হৃদয়ৰ গৰাকী। ধৰ্মৰ ভিত্তিত নহয়, মানুহক মানুহৰ দৃষ্টিৰে তেওঁ চায়। উল্লেখ্যে যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ ওপজা দিনটোত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্ত ভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 

