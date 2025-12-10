চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মিজোৰামলৈ চাইকেল যাত্ৰা দুই ব্যক্তিৰ...

বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মণিপুৰ হৈ মিজোৰামলৈ বুলি স্নেহাংকৰ চক্ৰৱৰ্তী আৰু শান্তনু মৰাণে চাইকেলৰে বুধবাৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বিয়লি উপস্থিত হয়হি নগাঁৱত ।

ডিজিটেল সংবাদ, বিশ্বনাথ : বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মণিপুৰ হৈ মিজোৰামলৈ বুলি স্নেহাংকৰ চক্ৰৱৰ্তী আৰু শান্তনু মৰাণে চাইকেলৰে বুধবাৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বিয়লি উপস্থিত হয়হি নগাঁৱত । নগাঁৱত তেঁওলোকৰ এই যাত্ৰাৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰাৰ লগতে এই চাইকেল যাত্ৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, দুয়ো ব্যক্তিয়ে সাংবাদক নিগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই যাত্ৰাত তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিব প্ৰায় ১,৭০০ কিলোমিটাৰ ।

নগাঁও