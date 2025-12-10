বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মিজোৰামলৈ চাইকেল যাত্ৰা দুই ব্যক্তিৰ...

ডিজিটেল সংবাদ, বিশ্বনাথ : বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মণিপুৰ হৈ মিজোৰামলৈ বুলি স্নেহাংকৰ চক্ৰৱৰ্তী আৰু শান্তনু মৰাণে চাইকেলৰে বুধবাৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বিয়লি উপস্থিত হয়হি নগাঁৱত । নগাঁৱত তেঁওলোকৰ এই যাত্ৰাৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰাৰ লগতে এই চাইকেল যাত্ৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰে ৷
উল্লেখযোগ্য যে, দুয়ো ব্যক্তিয়ে সাংবাদক নিগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই যাত্ৰাত তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিব প্ৰায় ১,৭০০ কিলোমিটাৰ ।