আমছুৰ নতুন সভাপতি হিচাপে কোনে পালে দায়িত্ব...

&quot; \u0986\u09ae\u099b\u09c1\u09f0 \u09a8\u09a4\u09c1\u09a8 \u09b8\u09ad\u09be\u09aa\u09a4\u09bf \u09a8\u09bf\u09f0\u09cd\u09ac\u09be\u099a\u09bf\u09a4 \u0987\u09ae\u09a4\u09bf\u09df\u09be\u099c \u09b9\u09c1\u099b\u09c7\u0987\u09a8 \u0986\u09ae\u099b\u09c1\u09f0 \u09b8\u09ad\u09be\u09aa\u09a4\u09bf \u09b9\u09bf\u099a\u09be\u09aa\u09c7 \u09a8\u09bf\u09f0\u09cd\u09ac\u09be\u099a\u09bf\u09a4 \u09af\u09cb\u0997\u09c0\u0998\u09cb\u09aa\u09be\u09a4 \u0985\u09a8\u09c1\u09b7\u09cd\u09a0\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8\u099b\u09bf\u09b2 \u0986\u09ae\u099b\u09c1\u09f0 \u09b8\u09be\u09a7\u09be\u09f0\u09a3 \u09b8\u09ad\u09be \u0986\u09ae\u099b\u09c1\u09f0 \u09ae\u099c\u09bf\u09df\u09be \u09a4\u09cd\u09af\u09be\u0997 \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09bf\u09b2 \u09f0\u09c7\u099c\u09be\u0989\u09b2 \u0995\u09f0\u09bf\u09ae \u09b8\u09f0\u0995\u09be\u09f0\u09c7 \u09a4\u09be\u09f0\u09aa\u09bf\u099b\u09a4\u09c7 \u09a8\u09a4\u09c1\u09a8 \u09b8\u09ad\u09be\u09aa\u09a4\u09bf \u09b9\u09bf\u099a\u09be\u09aa\u09c7 \u09a8\u09bf\u09f0\u09cd\u09ac\u09be\u099a\u09bf\u09a4 \u0987\u09ae\u09a4\u09bf\u09df\u09be\u099c \u09b9\u09c1\u099b\u09c7\u0987\u09a8 &quot;