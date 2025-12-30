চাবস্ক্ৰাইব কৰক

আমছুৰ নতুন সভাপতি হিচাপে কোনে পালে দায়িত্ব...

আমছুৰ নতুন সভাপতি নিৰ্বাচিত। ইমতিয়াজ হুছেইন আমছুৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত। যোগীঘোপাত অনুষ্ঠিত হৈছিল আমছুৰ সাধাৰণ সভা। আমছুৰ মজিয়া ত্যাগ কৰিছিল

  • আমছুৰ নতুন সভাপতি নিৰ্বাচিত
  • ইমতিয়াজ হুছেইন আমছুৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত
  • যোগীঘোপাত অনুষ্ঠিত হৈছিল আমছুৰ সাধাৰণ সভা
  • আমছুৰ মজিয়া ত্যাগ কৰিছিল ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে
  • তাৰপিছতে নতুন সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত ইমতিয়াজ হুছেইন
