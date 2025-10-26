অৰুণাচলত প্ৰাণ গ'ল তেজপুৰৰ যুৱকৰ

&quot; \u0985\u09f0\u09c1\u09a3\u09be\u099a\u09b2 \u09aa\u09cd\u09f0\u09a6\u09c7\u09b6\u09a4 \u09ad\u09df\u0982\u0995\u09f0 \u09aa\u09a5 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964\u00a0 \u099a\u09c1\u09ac\u09c1\u09f0\u09c0\u09df\u09be \u09f0\u09be\u099c\u09cd\u09af\u0996\u09a8\u09f0 \u099a\u09c7\u0981\u099a\u09be\u09f0 \u0985\u099e\u09cd\u099a\u09b2\u09f0 \u09b8\u09ae\u09c0\u09aa\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8\u099b\u09c7 \u098f\u0987 \u09aa\u09a5 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u099f\u09cb\u0964 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u09a4 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u09a4\u09c7\u099c\u09aa\u09c1\u09f0\u09f0 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u0964\u00a0 \u09a5\u09bf\u09a4\u09be\u09a4\u09c7 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u09ac\u09be\u0987\u0995 \u0986\u09f0\u09cb\u09b9\u09c0\u0964\u00a0 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u099c\u09a8 \u09a4\u09c7\u099c\u09aa\u09c1\u09f0\u09f0 \u09a8\u09bf\u09a4\u09c1\u09ae\u09a8\u09bf \u09a1\u09c7\u0995\u09be \u09ac\u09c1\u09b2\u09bf \u099c\u09be\u09a8\u09bf\u09ac \u09aa\u09f0\u09be \u0997\u09c8\u099b\u09c7\u0964 &quot;