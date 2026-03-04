ফাকুৱাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে হাজোত কৰুণ ঘটনা

New Update
- ফাকুৱাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে হাজোৰ নয়নপুৰত কৰুণ ঘটনা।
- হাজোৰ পুঠিমাৰী নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন তিনিজনকৈ যুৱক।
- হোলী উপলক্ষে নৈৰ পাৰত সাতজনীয়া বন্ধুৰ দলে আয়োজন কৰিছিল ভোজভাতৰ।
- খোৱাৰ পূৰ্বে তিনিও বন্ধুৱে পুঠিমাৰী নৈত নামিছিল গা ধুবলৈ বুলি।
- কিন্তু গা ধুবলৈ গৈ উভতি নাহিল নয়নপুৰৰ জয়প্ৰকাশ কলিতা (২৮), পাখামেলাৰ বিশাল দাস (২৩) আৰু শান্তিপুৰৰ সন্দীপ কলিতা (২২)।
- এইপৰ্যন্ত কোনো সন্ধান ওলোৱা নাই যুৱককেইজনৰ।
- তিনি যুৱকক বিচাৰি নৈৰ বুকুত হাজো আৰক্ষী আৰু SDRFয়ে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান।