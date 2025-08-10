দিয়ুংব্ৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড...

ডিজিটেল সংবাদ, খেৰণি : ডিমা হাছাওৰ দিয়ুংব্ৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। দিয়ুংব্ৰা ফৰেষ্ট গেটৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ঘটনা।
যশোদা নুনিছা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই চাৰিটাকৈ কোঠাৰ লগতে বহু মূল্যবান তথা প্ৰায় ত্ৰিশ লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী এই জুইত ভস্মীভূত হয়।
আনহাতে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ঘৰটোৰ অন্যান্য কোঠাৰ পৰা কিছু সা সামগ্ৰী বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় আৰু ভস্মীভূত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট-চাৰ্কিতৰ ফলত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ।
বিদ্যুৎ বিভাগৰ অমনোযোগিতা আৰু গাফিলতিৰ বাবেই অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ।