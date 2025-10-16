চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণৰ বাবে পৰিকল্পনা সমিতি গঠন

সমিতিত আছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ, তৰালি শৰ্মা, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, সুদৰ্শন ঠাকুৰ, পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত, শ্যামন্তক গৌতম, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীকে ধৰি কেইবাজনো লোক।

  • জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণৰ বাবে পৰিকল্পনা সমিতি গঠন অসম চৰকাৰৰ।
  • সমিতিত আছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ, তৰালি শৰ্মা, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, সুদৰ্শন ঠাকুৰ, পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত, শ্যামন্তক গৌতম, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীকে ধৰি কেইবাজনো লোক।
  • লগতে বীৰেণ সিংহ, পুলক বেনাৰ্জীৰ দৰে বিশিষ্ট শিল্পীকো এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
  • জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
  • নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে দাখিল কৰা হ’ব চাৰ্জশ্বিট।
  • ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক ক’ৰ্টৰ জৰিয়তে জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰ কৰা হ’ব।
  • সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চোৱা- চিতাৰ বাবে চৰকাৰী অধিবক্তা নিয়োগৰ কথা সদৰী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
