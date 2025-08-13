ৰঙিয়াত ‘ তথ্য- প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা শস্য সমীক্ষা ‘ শীৰ্ষক এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ সম্পন্ন

ডিজিটেল ডেস্ক : বুধবাৰে ৰঙিয়া মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ‘ তথ্য- প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা শস্য সমীক্ষা ‘ শীৰ্ষক এখনি এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৪- ২৫ বৰ্ষত এই সমীক্ষাৰ সফল সমাপ্তিৰ পাছত এই বছৰৰ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাবে শস্য জৰীপৰ কাম অহা ১৬-০৮-২০২৫ৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আৰম্ভ হ’ব।
আজিৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ৰঙিয়া মহকুমাৰ প্ৰায় ১০০ গৰাকী ‘ছাৰ্ভেয়াৰ আৰু চুপাৰভাইজাৰে‘ অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে কৃষি উন্নয়ণ বিষয়া স্মিতা শৰ্মা, প্ৰিয়ংকা শইকীয়া আৰু MIS মনোজ কলিতাই।
ৰঙিয়া মহকুমা কৃষি বিষয়া দুৰ্লভ দাসে আঁত ধৰা এই প্ৰশিক্ষণত উপস্থিত থাকে কামৰূপ জিলা কৃষি বিষয়া মানৱজ্যোতি দাস আৰু ন’ডেল বিষয়া কুমুদ চৌধুৰী। জিলা কৃষি বিষয়া মানৱজ্যোতি দাসে প্ৰশিক্ষণত উপস্থিত থকা সকলোকে আগন্তুক শস্য সমীক্ষাৰ বাবে শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰে আৰু কামখিনি যাতে সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে কৰে তাৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য প্ৰদান কৰে।
এইবাৰ ৰঙিয়া ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৮২খন ৰাজহ গাঁৱত প্ৰায় ৪৪, ০৪৯টা চাৰ্ভে আৰু কঞা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ২৭খন গাঁৱত ১৫,৮৭৮ টা চাৰ্ভে কৰিব লাগিব।