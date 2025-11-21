চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰাজ্যত মৃদু ভূঁইকঁপৰ জোকাৰণিঃ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ক'ত?

ৰাজ্যত ভূমিকম্প। দিনৰ ১০.০৮ বজাত ৰাজ্যত অনুভূত হয় জোকাৰণি। গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুভূত হয় ভূঁইকঁপৰ জোকাৰণি...

Asomiya Pratidin
  • ৰাজ্যত ভূঁইকঁপৰ জোকাৰণি
  • ১০.০৮ বজাত অনুভূত জোকাৰণি
  • ৰিখটাৰ স্কেলত ভূঁইকঁপটোৰ প্রাৱল্য আছিল ৫.৭
  • ভূঁইকঁপটোৰ অভিকেন্দ্র আছিল বাংলাদেশ
ভূমিকম্প