ইম্ফলত সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত বিশাল অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ জব্দ...

মণিপুৰত সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত কেইশাল গাঁৱৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ চাৰিজন সদস্যক অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ সৰবৰাহ আৰু দিপজনক কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ডিজিটেল সংবাদ শিলচৰঃ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনত থকা মণিপুৰত অব্যাহত আছে সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযান। এই অভিযানৰ মাজতে সোমবাৰে ইম্ফলৰ কেইশাল গাঁৱৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ চাৰিজন সদস্যক অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ সৰবৰাহ আৰু দিপজনক কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি জব্দ কৰা হৈছে বিশাল অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ।  

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱক কেইজন হৈছে ক্ৰমে ইম্ফল পশ্চিম জিলাৰ ৰাজকুমাৰ সিদ্ধাৰ্থ (৩৩), লাইশ্ৰাম ৰমেশ্বৰ মেইটেই (৪৪),অথোকপাম ব্ৰজেন্দ্ৰ সিং (৪৫) আৰু লাইশ্ৰাম শসিকান্ত সিং (২৫)।

উদ্ধাৰ কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ তালিকা


ধৃত ব্যক্তি চাৰিগৰাকীৰ পৰা বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ, গোলাবাৰুদ, আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উদ্ধাৰ কৰা অস্ত্ৰৰ তালিকাত আছে: 


•    ১ টা একে ৰাইফল 
•    ২ টা একে ঘাটক ৰাইফল 
•    ১ টা ইনচাছ ৰাইফল 
•    ২ টা ৭.৬২ মি.মি. এছ এল আৰ 
•    ২ টা ৯ মি.মি. কাৰ্বাইন 
•    ৩ টা .৩০৩ ৰাইফল 
•    ১ টা ত্ৰুটিপূৰ্ণ ৯ মি.মি. পিষ্টল (এটা মেগাজিনৰ সৈতে) 
•    ১ টা স্কোপৰ সৈতে সংশোধিত .৩০৩ ৰাইফল 
•    ২ টা ৭.৫৬ মি.মি. ইনচাছ ৰাইফল 
•    ১ টা ৭.৬২ মি.মি. এছ এল আৰ 
•    ১ টা একে ৰাইফল


গোলাবাৰুদ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী



•    ২৬৩ টা ৭.৬২ মি.মি. গোলাবাৰুদ 
•    ২৬৫ টা ইনচাছ গোলাবাৰুদ 
•    ১৫৩ টা .৩০৩ গোলাবাৰুদ 
•    ৩৪৯ টা একে গোলাবাৰুদ 
•    ১৬ টা ৯ মি.মি. গোলাবাৰুদ 
•    ২ টা বেৰেল কাৰ্ট্ৰিজ 
•    ১০০ টা খালী ইনচাছ গোলাবাৰুদৰ কেছ 
•    ৭ টা খালী .৩০৩ গোলাবাৰুদৰ কেছ 
•    ৮ টা খালী ৭.৬২ মি.মি. গোলাবাৰুদৰ কেছ


বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে: 


•    ১ টা নং ৩৬ এইচ ই হেণ্ড গ্ৰেনেড (ডিটোনেটৰৰ সৈতে) 
•    ১ টা চীনা হেণ্ড গ্ৰেনেড (ডিটোনেটৰৰ সৈতে) 
•    ১ টা ডব্লিউ পি গ্ৰেনেড 
•    ১ টা ডিটোনেটৰ


মেগাজিন আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ তালিকাত আছে


•    ৬ টা একে ৰাইফল মেগাজিন 
•    ১৩ টা ইনচাছ ৰাইফল মেগাজিন 
•    ১৮ টা ৭.৬২ মি.মি. এছ এল আৰ মেগাজিন 
•    ৩ টা ৯ মি.মি. কাৰ্বাইন মেগাজিন 
•    ৭ টা .৩০৩ ৰাইফল মেগাজিন 
•    ৪ টা ৭.৬২ এল এম জি মেগাজিন 
•    ৪ টা ইনচাছ এল এম জি মেগাজিন
•    ২ টা ষ্টান শ্বেল 
•    ২ টা টিয়াৰ স্মোক শ্বেল 
•    ১ টা ষ্টান গ্ৰেনেড


অন্যান্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে 

•    ২ টা টিউব লাঞ্চাৰ 
•    ৮ টা বাওফেং হেণ্ড হেল্ড ছেট (১১ টা অতিৰিক্ত বেটাৰী আৰু ৫ টা চাৰ্জাৰৰ সৈতে) 
•    অস্ত্ৰৰ আনুষংগিক সামগ্ৰী: ১ টা ত্ৰুটিপূৰ্ণ .৩০৩ বল্ট, ১ টা .৩০৩ ফৰচাইট, ১ টা সংশোধিত কাৰ্বাইনৰ বেৰেল গাৰ্ড 
•    ৮ টা প্লেট (৩ টা ফাইবাৰ আৰু ৫ টা লোহাৰ), যাক বুলেটপ্ৰুফ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে 
•    ৫ টা কেমোফ্লেজ হেলমেট/পাটকা (বুলেটপ্ৰুফ হিচাপে সন্দেহ) 
•    ২ টা হেলমেট (বুলেটপ্ৰুফ হিচাপে সন্দেহ) 
•    ১২ টা বুলেটপ্ৰুফ ভেষ্ট 
•    ২ টা মেগাজিন পাউচ 
•    ৪ টা ৰাইফল স্লিং 
•    ৪ টা মোবাইল হেণ্ডছেট (ছিম কাৰ্ডৰ সৈতে) 
•    ২ টা আধাৰ কাৰ্ড


এই উদ্ধাৰ অভিযানত জব্দ কৰা সামগ্ৰীৰ পৰিমাণে অভিযানকাৰীৰ চকু কপালত তুলিছে। বিষয়টোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি অধিক তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। 

