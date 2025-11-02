চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত অগ্নিকাণ্ডঃ জ্বলি ছাই হ'ল ৪ খনকৈ ট্ৰাক

মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, অগ্নিকাণ্ডত ৪ খনকৈ ৰখাই থোৱাৰ ট্রাক সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাই হৈ যায়...

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
  • মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড
  • ৪খনকৈ ৰখাই থোৱাৰ ট্রাক সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত
  • বিতুমিনৰ কেমিকেলৰ পৰা জুইৰ সূত্রপাতৰ সন্দেহ
  • বৰগাঁৱৰ শৰ্মা পাৰ্কিঙত সংঘটিত এই ঘটনা
