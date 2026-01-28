ধুবুৰীত কেবাটাও শিতানত কৰ্মশালা

ডিজিটেল সংবাদ, ধুবুৰী : ধুবুৰীৰ গ্ৰামীণ স্ব-নিয়োজন শিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত গ্ৰাম্য যুৱক, যুৱতী-মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তোলা আৰু কাৰিকৰী দিশত পাৰ্গত কৰি তোলাৰ অৰ্থে বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। ধুবুৰীৰ গ্ৰামীণ স্ব-নিয়োজন শিক্ষন প্ৰতিষ্ঠান চৌহদত সৌন্দৰ্য চৰ্চা, মৌ পালন, উদ্যোগীৰণৰ বিকাশকে ধৰি কেবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়।
উদ্যোগীৰণৰ বিকাশৰ ওপৰত ২২ জন আৰু মৌ পালনৰ ওপৰত ১৩ জন যুৱক-যুৱতীকে ধৰি সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ ওপৰত ৩৫ জন মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। ইপিনে ধুবুৰীৰ গ্ৰামীণ স্ব-নিয়োজন শিক্ষন প্ৰতিষ্ঠান ৰ ছান্দিপ বৰো কে ধৰি ফেকাল্টী দেৱদত্ত চাকী আৰু বিভিন্নজনে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে।