কৃষক, গ্ৰাম্য জীৱন ধাৰণৰ বাবে বৃহৎ সকাহ- জি এছ টি ২.০

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰ কৃষি-ভিত্তিক অৰ্থনীতিয়ে কৃষকসকলক সদায় নীতি নিৰ্ধাৰণৰ কেন্দ্ৰত ৰাখিছে। নেচনেল ছেম্পল ছাৰ্ভে’ অফিছ (NSSO)ৰ তথ্য অনুসৰি, দেশত ৩.৭ কোটিৰ পৰা ১১.৮ কোটি কৃষক আৰু প্ৰায় ৯.৩ কোটি কৃষিজীৱী পৰিয়াল আছে। কেৱল দুগ্ধ উদ্যোগতে ৭–৮ কোটি কৃষক জড়িত হৈ আছে।
এই প্ৰেক্ষাপটতে জিএছটি ২.০ত কৃষি আৰু গ্ৰাম্য জীৱনধাৰাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰৰ ওপৰত কৰ হ্ৰাস কৰি কৃষকক বিশেষ সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে। নতুন হাৰত কৃষি সঁজুলি, ঘিউ, মাখন, পানীৰ, জাম, চচ, চুপ, বিস্কুট আৰু বাদাম, কাজু আদি শুকান ফলৰ ওপৰত জি এছ টি ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে।
আমেৰিকাৰ সৈতে বাণিজ্য আলোচনাত কৃষক সুৰক্ষিত
কৃষি আৰু দুগ্ধ উদ্যোগক বিদেশী প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে আমেৰিকাৰ সৈতে হোৱা বাণিজ্য আলোচনাত এই খণ্ড দুটা বিদেশী বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে মুকলি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। দেশীয় উৎপাদকক সুৰক্ষা দিয়াৰ জৰিয়তে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰাম্য ভাৰতক অৰ্থনৈতিকভাৱে অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ এক অংশ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে।
স্বাস্থ্যকৰ ভাৰত: অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰ ওপৰত কৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে স্বাস্থ্যকৰ জীৱনধাৰাৰ প্ৰচাৰ কৰি আহিছে। যোগক বিশ্বব্যাপী জনপ্ৰিয় কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাগৰিকক তেল আৰু চেনিৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।
জি এছ টি ২.০ৰ নীতিৰ সৈতে মোডীৰ এই দৃষ্টিভংগীও মিলিছে। য’ত দৈনন্দিন স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য সস্তা কৰা হৈছে আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰ ওপৰত কৰ বৰ্তাই ৰাখিছে।