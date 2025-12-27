গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ নৱম বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰম্ভ...

ডিজিটেল সংবাদ, বোকাখাতঃ বোকাখাতৰ ঐতিহাসিক ৰজাবাৰীত অংকুৰণ শাখা সাহিত্য সভাৰ আতিথ্যত শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় আৰু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ৰজাবাৰীত আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ নৱম বাৰ্ষিক অধিৱেশন।
আজি পুৱা অধিৱেশনৰ পতাকা উত্তোলন কৰে গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বন্তি বৰাই। আন নখন পতাকা উত্তোলন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি জগৎ চন্দ্ৰ কলিতা সহিতে নগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। সুধাকন্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আৰু হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিকৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ সভাপতি মুহিৰাম লইং,উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া হৰেণ শইকীয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বুবুল দত্তয়ে। অংকুৰণ সাহিত্য সভাৰ চৌহদৰ স্মাৰক স্তম্ভত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে পোনাৰাম বৰায়। বিয়লি লৈ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিনিধি সভা।
উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ ২৮ ডিচেম্বৰৰ ৯ বজাত আৰম্ভ হ'ব অধিবেশনৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। উদ্বোধন কৰিব আদৰণি সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰামেশ্বৰ দাসে। ১০-৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব আজীৱন সভ্য সন্মিলন। অংকুৰণ শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি প্ৰহ্লাদ দাসে সভাপতিত্ব কৰিব লগা সন্মিলন উদ্বোধন কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ চাহ জনগোষ্ঠী ভাষা সাহিত্য উপ সমিতিৰ আহ্বায়ক দিগন্ত ভূঞাই। ১২ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মুকলি সভা। সভাপতিত্ব কৰিব জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বন্তি বৰাই। উদ্বোধন কৰিব বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মুখ্য অতিথি ৰূপে ভাগ ল'ব অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক ড° জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা।
অধিৱেশনৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিব নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মুখ্য মহাপ্ৰৱন্ধক কাজল শইকীয়া আৰু ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক, বিশিষ্ট সমাজ সেৱক ম° নুৰুল চুলতানে। সভাত চাৰি গৰাকী সন্মানীয় অতিথি,সাত গৰাকী বিশিষ্ট অতিথি, বাৰ গৰাকী নিমন্ত্ৰিত অতিথি উপস্থিত থাকিব।