আমদানি-ৰপ্তানিৰ ১৪টা খণ্ডক লৈ কেন্দ্ৰৰ বিশেষ গুৰুত্ব...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰত চৰকাৰে আমদানি-ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত সদায়েই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। ভাৰতৰ উৎপাদন শক্তিশালী আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ বাবে আৰম্ভ কৰা প্ৰডাকচন লিংকড ইনচেন্টিভ (পিএলআই) আঁচনিখনে ১৪টা খণ্ডত এতিয়ালৈকে ৮০৬টা আবেদনত অনুমোদন জনোৱা বুলি মঙলবাৰে সংসদত অৱগত কৰা হয়।
চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহলৈকে চলি থকা বিত্তীয় বৰ্ষত (২৬ বিত্তীয় বৰ্ষ) মুঠ ১,৮৫৬ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে, যাৰ ফলত আৰম্ভণিৰ পৰাই ক্ৰমবৰ্ধমান ধন ২১,৬৮৯ কোটি টকা হৈছে বুলি বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱালে লোকসভাত এক প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰত কয়।
সামগ্ৰিকভাৱে ১.৯৭ লাখ কোটি টকা ব্যয় কৰা পিএলআই আঁচনিসমূহ ভাৰতীয় উদ্যোগ সমূহক বিশ্বজুৰি প্ৰতিযোগিতামূলক কৰি তোলাৰ লগতে বৃহৎ পৰিসৰৰ বিনিয়োগ আনিবলৈ ৰচনা কৰা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে।
তেওঁ লগতে কয়, “অনুমোদিত খণ্ডসমূহৰ ভিতৰত আছে ইলেক্ট্ৰনিকছ, ফাৰ্মাচিউটিকেলছ, অটোম’বাইল, বস্ত্ৰশিল্প, খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, সৌৰ মডিউল, বিশেষ তীখা, চিকিৎসা সঁজুলি, টেলিকম, আৰু ড্ৰ’ন আদি।” জুন পৰ্যন্ত পিএলআই আঁচনিৰ অধীনত ১.৯০ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ বাস্তৱায়িত হৈছে।
ইয়াৰ ফলত ১৭ লাখ কোটিতকৈ অধিক উৎপাদন আৰু বিক্ৰী বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে ৰপ্তানিয়ে ৭.৫ লাখ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশতে ১২.৩ লাখৰো অধিক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ চাকৰিৰ সৃষ্টি হৈছে।
ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু ফাৰ্মাচিউটিকেলছ প্ৰধান হিতাধিকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে, ২০২০-২১ চনৰ পৰা ২০২৪-২৫ চনৰ ভিতৰত মোবাইল ফোন উৎপাদন মূল্যৰ হিচাপত ১৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে মোবাইলৰ ৰপ্তানি প্ৰায় আঠগুণ বৃদ্ধি পাইছে, ২০২০-২১ চনত ২২,৮৭০ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৪-২৫ চনত ২ লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে।
ঔষধ খণ্ডত তিনি বছৰত ২.৬৬ লাখ কোটি টকাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিক্ৰী হোৱাৰ বিপৰীতে ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ ১.৭০ লাখ কোটি টকা। আনকি ভাৰতে এই সময়ছোৱাত বৃহৎ ঔষধৰ নিকা আমদানিকাৰক হোৱাৰ পৰা নিকা ৰপ্তানিকাৰকলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে।
চৰকাৰে কয় যে এই আঁচনিৰ অধীনত সময়মতে সমৰ্থন নিশ্চিত কৰিবলৈ দাবীৰ ত্ৰিমাসিক বিতৰণ, অনলাইন আবেদন ব্যৱস্থা, সৰলীকৃত অনুসৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা, আৰু দ্ৰুত নিয়ন্ত্ৰণমূলক অনুমোদন আদি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। চৰকাৰে আঙুলিয়াই দিয়ে যে পিএলআই আঁচনিৰ প্ৰভাৱ ব্যাপক হৈছে, বিভিন্ন খণ্ডত উৎপাদন, ৰপ্তানি, আৰু নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত দৃশ্যমান লাভ হৈছে।