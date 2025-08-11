চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নগাঁও জিলাত সপ্তম অসম ৰাজ্যিক বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষ অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা

১১আগষ্টত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অসম ৰাজ্যিক বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাৰ সভাপতিত্বত জিলাখনৰ বিত্তীয় দিশৰ কামকাজৰ সন্দৰ্ভত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নগাঁও জিলাত সপ্তম অসম ৰাজ্যিক বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষ অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা

ডিজিটেল সংবাদ,নগাঁও: ১১আগষ্টত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অসম ৰাজ্যিক বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাৰ সভাপতিত্বত জিলা পৰিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিসকল, পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিচনাৰসকল, জিলাখনৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসকল আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবসকলৰ সৈতে বিত্তীয় দিশত কেনেদৰে কাম-কাজ আগবঢ়াব লাগে এই সন্দৰ্ভত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা সভাখনৰ উদ্দেশ্য বাখ্যা কৰে জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মনোজ কুমাৰ চিকাৰীয়াই। অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ বিশেষ সচিব তথা সপ্তম অসম ৰাজ্যিক বিত্ত আয়োগৰ সদস্য হেমন্ত কুমাৰ দেউৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰা আৱন্টিত পুঁজিসমূহৰ ব্যৱস্থা আৰু ব্যৱহাৰৰ সম্পৰ্কে বিষদভাৱে সভাক অৱগত কৰে। 

তেখেতে লগতে উল্লেখ কৰে যে, পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ কণ্ঠস্বৰ হৈছে ৰাইজৰ কণ্ঠস্বৰ। সেয়েহে তেখেতে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ বাবে পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলক নিষ্ঠাৰে নিজৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়।

সভাত জিলা পৰিষদৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে, কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্ত আয়োগে জিলাখনলৈ আৱন্টন দিয়া পুঁজিসমূহৰ খতিয়ান দৃশ্য-শ্ৰৱ্য মাধ্যমেৰে সভাত দাঙি ধৰে। সভাত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সপ্তম অসম ৰাজ্যিক বিত্ত আয়োগৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰি উপস্থিতসকলোকে ইয়াৰ দ্বাৰা  আৱন্টিত পুঁজিৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়।

এই বৈঠকৰ পিছতে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পুনৰ লোকনিৰ্মাণ (পথ) আৰু (গৃহ) বিভাগ, জলসিঞ্চন বিভাগ,  জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, কৃষি বিভাগ,  নগৰ আৰু পৰিকল্পনা বিভাগ আৰু পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলৰ লগত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। বৈঠকত নগাঁও জিলা পৰিষদ সভানেত্ৰী দিপাঞ্জলি হাজৰিকা, বিত্ত বিভাগৰ সঞ্চালক মতিলাল চৰকাৰ, সপ্তম অসম বিত্ত আয়োগৰ কনছালটেণ্ট অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ণেল বুধিন্দ্ৰ লহকৰ, বিত্ত বিভাগৰ চেকচন বিষয়া উত্তম হাজৰিকা প্ৰমুখ্যে কৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে।

