ইউ এছ টি এমত দেশপ্ৰেম আৰু সামূহিক অংশগ্ৰহণেৰে ৭৭তম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন

ডিজিটেল ডেস্কঃ USTM-এ এমেনিটি চেণ্টাৰত গভীৰ দেশপ্ৰেম আৰু উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে ভাৰতৰ ৭৭তম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰে। অনুষ্ঠানটো পুৱা ৮:১৫ বজাত USTMৰ আচাৰ্য্য মহবুবুল হকৰ লগতে উপাচাৰ্য্য অধ্যাপক জি দি শৰ্মা, PRO Vice Chancellor পদ্মশ্ৰী ড০ সৰ্বেশ্বৰ চহৰীয়াৰ ৰ লগতে সকলো PIMC, IAMC, RINE আদিৰ প্ৰিন্সিপাল সকলৰ উপস্থিতি আৰু জ্যেষ্ঠ অফিচিয়েল, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, শিক্ষাৰ্থী, কৰ্মচাৰী, এন চি চি কেডেট আৰু বিশ্ববিদ্যালয় সমাজৰ সদস্যসকলৰ সমাৱেশেৰে আৰম্ভ হয়।
তাৰ পাছতে পুৱা ৮:২০ বজাত অতিথিসকলৰ আগমন ঘটে। পুৱা ৮:৩০ বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়, যিয়ে ভাৰতৰ ঐক্য, সার্বভৌমত্ব আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হয়। ইয়াৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয়।
পুৱা ৮:৩৫ বজাত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ভাৰতীয় সংবিধান আৰু ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভ্ৰাতৃত্বৰ আদৰ্শ ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি উপাচাৰ্য্য (চ্যান্সেলৰ), বিশ্ববিদ্যালয় অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকন’লজি, মেঘালয়ে গণৰাজ্য দিৱসৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰি দেশ গঠনত শিক্ষা, যুৱসমাজ আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।
উদযাপন কাৰ্যসূচীসমূহত শৃংখলাবদ্ধ পতাকা মাৰ্চ অনুষ্ঠিত হয়, যিয়ে ঐক্য আৰু দেশপ্ৰেমৰ প্ৰকাশ ঘটায়। ইয়াৰ পাছতে গণতন্ত্ৰ গৌৰৱ ৰেলী অনুষ্ঠিত হয়, য’ত শিক্ষাৰ্থী আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ উৎসাহী অংশগ্ৰহণেৰে সংবিধানিক মূল্যবোধ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱৰ বাৰ্তা সমগ্ৰ ইউনিভাৰ্ছিটিত প্ৰচাৰিত হয়।
ইয়াৰ লগতে সামগ্ৰিক অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এমেনিটি চেণ্টাৰত বিনোদনমূলক খেল-ধেমালি আয়োজন কৰা হয়, যিয়ে অনুষ্ঠানটোত আনন্দ আৰু একতাৰ ভাব অধিক দৃঢ় কৰে।
ইউ এছ টি এমত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন ভাৰতৰ সংবিধানিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতি এক অৰ্থৱহ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আছিল আৰু দেশৰ উন্নতি আৰু অখণ্ডতাৰ বাবে দায়িত্বশীল নাগৰিক গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অঙ্গীকাৰ পুনৰ প্ৰতিফলিত কৰে।