চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

মানকাচৰত অনুষ্ঠিত ৫৯ সংখ্যক অসম জুনিয়ৰ ভলীবল চেম্পিয়নশ্বিপৰ সফল সামৰণি

মানকাচৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৫৯ সংখ্যক অসম জুনিয়ৰ ভলীবল চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ৰ ল’ৰা শাখাত তেজপুৰ দলে খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ লগতে ছোৱালী শাখাত শিৱসাগৰ দল খিতাপ দখল কৰিছে। 

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ughgchjghcxc

ডিজিটেল সংবাদ, মানকাচৰঃ মানকাচৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৫৯ সংখ্যক অসম জুনিয়ৰ ভলীবল চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ৰ ল’ৰা শাখাত তেজপুৰ দলে খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ লগতে ছোৱালী শাখাত শিৱসাগৰ দল খিতাপ দখল কৰিছে। 

WhatsApp Image 2025-12-30 at 8.51.08 AM

উল্লেখযোগ্য যে, অসম ক্ৰীড়া সন্থাৰ আহ্বানত দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই অসম ভলীবল সন্থাৰ সহযোগত ২৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৯ ডিচেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাটশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৫৯ সংখ্যক অসম জুনিয়ৰ ভলীবল চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰে।

WhatsApp Image 2025-12-30 at 8.51.09 AM

প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানকাচৰত আয়োজন কৰা এই জুনিয়ৰ ভলীবল চেম্পিয়নশ্বিপত ল’ৰা শাখাত ২৪ খন জিলাই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ছোৱালী শাখাত ১৫ খন জিলা অংশগ্ৰহণ কৰে। সোমবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত ছোৱালী শাখাৰ চুৰান্ত প্ৰতিযোগিতাখন শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। ৩-০ ৰ ব্যৱধানত শিৱসাগৰ দল ডিব্ৰুগড়ক পৰাস্ত কৰি জুনিয়ৰ ভলীবল ২০২৫ ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে।প্ৰতিযোগিতা খনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে শিৱসাগৰ দলৰ প্ৰাৰ্থনা গগৈয়ে। 

WhatsApp Image 2025-12-30 at 8.51.08 AM (1)

আনহাতে, সন্ধিয়া ৮ বজাৰ পৰা ল’ৰা শাখাত গহপুৰ আৰু তেজপুৰ জিলাৰ মাজত চুৰান্ত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। চুৰান্ত প্ৰতিযোগিতাত গহপুৰ দলক তেজপুৰ দল ৩-১ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি জুনিয়ৰ ভলীবল ২০২৫ ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে। ল’ৰা শাখাত তেজপুৰ দলৰ হিমাংশু বৰা প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে।        

মানকাচৰ