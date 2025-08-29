শিলচৰত ৫০ কাৰ্টুন গো মাংস জব্দ বজৰং দলৰ

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰ : আইন অমান্য কৰি গো মাংস সৰবৰাহ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি শুকুৰবাৰে শিলচৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত একাংশ বজৰং দলৰ সদস্যই এখন ডিআই বাহনত তালাচী চলাই ৫০ কাৰ্টুন গো মাংস উদ্ধাৰ কৰে।
ইয়াৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ বজৰংগী সকলে গো মাংস সৰবৰাহ কৰা বাহনখনত আক্ৰমণ চলায়। আক্ৰমণত ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় বাহনখনৰ।
ইফালে,খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত বিশাল বাহিনী লৈ উপস্থিত হয় শিলচৰ সদৰ থানাৰ অ'চি অমৃত কুমাৰ সিংহ। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে ।
উল্লেখযোগ্য যে, শুকুৰবাৰে আবেলি এই ঘটনা সংঘটিত হয় শিলচৰ অন্নপুৰ্ণ সেতুৰ ওপৰত। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, AS01QC- 6995 নম্বৰৰ এখন ডিআই বাহনে কাৰ্টুনৰ ভিতৰত গো মাংস বোজাই কৰি ডলু বৰখলা দিশৰ পৰা শিলচৰ অভিমুখে আহি আছিল।
এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে একাংশ বজৰং দলৰ সদস্যই অন্নপুৰ্ণঘাট সেতুত উপস্হিত হৈ গো মাংস সৰবৰাহ কৰা বাহনখন ৰখাই তালাচী চলায়। তালাচীৰ সময়ত বাহন খনৰ পৰা ৫০ কাৰ্টুন গো মাংস উদ্ধাৰ হয়।
ইয়াৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ পৰে বজৰংগীসকল। বজৰং দলৰ সদস্যসকলে বাহনখনৰ চালকক মাৰপিট কৰাৰ লগতে আক্ৰমণ চলাই বাহনখনত। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে চালকক উদ্ধাৰ কৰে।
জানিব পৰা মতে, এই বুজণ পৰিমাণৰ গো মাংস খিনি বহিঃৰাজ্যৰ এটা “গিজা” নামৰ beef export company ৰ পৰা লৈ অনা হৈছিল। গো মাংস খিনি সম্পূৰ্ণ বৈধ বুলি দাবী কৰিছে বাহনখনৰ চালকজনে। বৈধ বাবেই তেওঁ সৰবৰাহ কৰিছে বুলি দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰে।
পিচত আৰক্ষীয়ে গো মাংস, চালক আৰু বাহনখন থানালৈ লৈ যায়। গো মাংসখিনি বৈধ নে অবৈধ ইয়াক লৈ আৰক্ষীয়ে
তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। বৰ্তমান শিলচৰ সদৰ থানাত ৰখা হৈছে গো মাংস আৰু চালকক।
ইফালে, বজৰং দলৰ সদস্য সকলৰ মতে, অসমত গো হত্যা আৰু গো মাংস সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত আইন প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছতো কেনেকৈ বুজণ পৰিমাণৰ গো মাংস এইদৰে মুকলিভাৱে সৰবৰাহ কৰিবলৈ সাহস কৰে। গো মাংস সৰবৰাহ কৰা লোক সকলক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ লগতে এই গো মাংস সৰবৰাহৰ আঁৰত থকা বৃহৎ চক্ৰটোক বিচাৰি উলিয়াবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে।