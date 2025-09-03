চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গীল্ডত 'আফটা'ৰ ৫ দিনীয়া ফটোগ্ৰাফী প্ৰদৰ্শনী

গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গীল্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে AAFTAA ৰ ৫ দিনীয়া ফটোগ্ৰাফী প্ৰদৰ্শনী। এই প্ৰদৰ্শনীত অনুতোষ দেৱ আৰু তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ফটো প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গীল্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে আফটা (AAFTAA) স্কুল অৱ আৰ্ট এণ্ড ফটোগ্ৰাফীৰ ৫ দিনীয়া ফটোগ্ৰাফী প্ৰদৰ্শনী। এই প্ৰদৰ্শনীত বিশিষ্ট ফটোগ্ৰাফাৰ অনুতোষ দেৱৰ উপৰিও এবছৰীয়া ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰাথমিক পাঠ্যক্ৰমৰ চাৰিগৰাকী উদীয়মান ফটোগ্ৰাফাৰৰ ফটোও প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। এই চাৰিগৰাকী উৎসাহী ফটোগ্ৰাফাৰ হৈছে  গীতাঞ্জলি বৰুৱা, জনবিকা সন্দিকৈ, শ্যামন্তিকা সন্দিকৈ আৰু স্নেহলতা পড্ডাৰ। এই চাৰিগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰৰ মুঠ ৬৭ খন ফটো প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে।

উল্লেখ্য যে, ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰদৰ্শনী অহা ৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গীল্ডৰ ১ নং গেলাৰীত চলিব। প্ৰদৰ্শনীত প্ৰদৰ্শিত ফটোসমূহ অনুতোষ দেৱৰ সৈতে এবছৰীয়া ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰাথমিক পাঠ্যক্ৰমৰ সময়ত কৰা আউটডৰ এচাইনমেণ্টৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। ২ ছেপ্টেম্বৰত এই প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট ফটোগ্ৰাফাৰ প্ৰভাকৰ দেয়ে।

উল্লেখ্য যে, অনুতোষ দেৱ চাৰি দশকৰো অধিক সময় ধৰি এজন সুপৰিচিত ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু কলা শিক্ষাবিদ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত)। ২০২৪ ৰ ১৯ আগষ্টৰ বিশ্ব ফটোগ্ৰাফীৰ দিনটোত আশুদেৱ আৰ্ট ফাউণ্ডেছন ট্ৰাষ্টৰ বিধানৰ অধীনত আফটা স্কুল অৱ আৰ্ট এণ্ড ফটোগ্ৰাফীৰ, বৰঠাকুৰ মিল ৰোড, উলুবাৰী গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ কৰিছিল।

অনুতোষ দেৱে পৰিচালনা কৰা আফতা এবছৰীয়া ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰাথমিক পাঠ্যক্ৰমত শ্ৰব্য-দৃশ্য উপস্থাপনৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত কৰা অধিবেশন আৰু পৰিকল্পিত আউটডৰ এচাইনমেণ্টৰ সৈতে পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি ৰচনা কৰাৰ এক সুপৰিকল্পিত পদ্ধতি আছে। সেয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন বিষয়বস্তু আৰু পৰিস্থিতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়ে আৰু কলাত্মক পদ্ধতিৰ লগতে উন্নত ফটোগ্ৰাফীৰ ব্যৱহাৰিক দিশসমূহ ভালদৰে বুজিবলৈ সুযোগ দিয়ে। 

প্ৰতিটো পদ্ধতি তাত্ত্বিক অধিবেশনৰ সময়ত আলোচনা কৰা হয়, তাৰ পিছত এটা এচাইনমেণ্ট দিয়া হয়। প্ৰতিটো এচাইনমেণ্টৰ পিছত এটা পৰ্যালোচনা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় য’ত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ শ্বুটিঙৰ পৰা নিজৰ কৰ্মৰাজি প্ৰদৰ্শন কৰে। 

এনে পৰ্যালোচনাৰ শ্ৰেণীসমূহ আকৰ্ষণীয় কাৰণ তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তুৰ মাজেৰে যোৱা ব্যক্তিগত ফটোগ্ৰাফিক উৎকৰ্ষতাৰ সুক্ষ্মতাসমূহ বুজিব পাৰে। তদুপৰি ফটোগ্ৰাফীৰ শৈলী আৰু ব্যক্তিগত পদ্ধতিসমূহ ভালদৰে বুজিবলৈ আৰু একে সময়তে পৰ্যালোচনা কৰি শিকিব পাৰে। 

সেয়েহে ফটোগ্ৰাফী শিকাৰ দক্ষতা বাঢ়ে আৰু কলাত্মক সংবেদনশীলতাক উজ্জীৱিত আৰু বিকাশ কৰাৰ সুযোগ পায়। লগতে ফটোগ্ৰাফীৰ সকলো ধৰণৰ বিষয়বস্তু আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়া হয় যাতে কাৰিকৰী দিশসমূহৰ দক্ষতা আৰু বুজাবুজিৰ লগতে প্ৰতিটো গাঁথনিৰসৈতে দৃশ্য কলাৰ উপাদানসমূহৰ আবেদন বৃদ্ধি পায়।

