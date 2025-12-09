মুম্বাইত তৃতীয় গ্ল'বেল আইএএলএ কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ মঙলবাৰে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তৰ্জাতিক সামুদ্ৰিক এইডছ টু নেভিগেচন সংস্থাৰ (আইএএলএ) কাউন্সিলৰ তৃতীয় অধিবেশন ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাইটহাউচ পৰ্যটনৰ বাবে ডিজিটেল টিকেটিং প’ৰ্টেল মুকলি কৰে, যিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লাইটহাউচ গন্তব্যস্থানসমূহৰ উন্নত প্ৰৱেশৰ বাবে ডিজিটেল দৰ্শনাৰ্থী সেৱাৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে।
৮–১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই সন্মানীয় বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠানত বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ লাইটহাউচ আৰু লাইটশ্বিপ সঞ্চালকালয় (ডিজিএলএল)ৰ উদ্যোগত ৪২ জন আইএএলএ কাউন্সিলৰ সদস্য, তিনিজন এআইএমজিৰ সদস্য, ১১জন পৰ্যবেক্ষক, আইএএলএ সচিবালয়ৰ প্ৰতিনিধি আৰু ৩০খনতকৈও অধিক দেশৰ প্ৰতিনিধি একত্ৰিত হয়।
ইফালে, উদ্বোধনী অধিৱেশনত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উল্লেখ কৰে যে, মুম্বাইত পৰিষদখন আয়োজিত হোৱাটোৱে বিশ্বৰ সামুদ্ৰিক মানৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বৰ্ধিত ভূমিকাক প্ৰতিফলিত কৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হৰপ্পান যুগৰ ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক উত্তৰাধিকাৰৰ উল্লেখ কৰি ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক অতীত আৰু ভৱিষ্যতক উদযাপন কৰা নিবেদিত লাইটহাউচ সংগ্ৰহালয়কে ধৰি লোথালত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক ঐতিহ্য কমপ্লেক্স (এনএমএইচচি)ৰ উন্নয়নৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বায়ত্তশাসিত জাহাজ, উপগ্ৰহ সক্ষম ব্যৱস্থা আৰু ডিজিটেল জাহাজ ব্যৱস্থাপনাকে ধৰি প্ৰযুক্তিয়ে সামুদ্ৰিক পৰিবহণক নতুন ৰূপ দিয়াৰ লগে লগে বিশ্ব সহযোগিতাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰাসংগিকতাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। সোণোৱালে বিশ্বজুৰি নৌ পৰিবহণৰ মানদণ্ডৰ সমন্বয় সাধনৰ ক্ষেত্ৰত আইএএলএৰ নেতৃত্বৰ গুৰুত্ব দোহাৰি নিৰাপদ, দক্ষ আৰু বহনক্ষম সামুদ্ৰিক পৰিবহণৰ সন্ধানত ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব পুনৰ সুদৃঢ় কৰে।
অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, “প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক খণ্ডত এক পৰিৱৰ্তনশীল পৰিৱৰ্তন হৈছে — আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ আৰু ডিজিটেল উদ্ভাৱনৰ পৰা সেউজ আৰু বহনক্ষম জাহাজ পৰিবহণলৈ এই পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।”
এই অনুষ্ঠানতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লাইটহাউচ পৰ্যটনৰ বাবে ডিজিটেল টিকেটিং পৰ্টেল মুকলি কৰে, যিয়ে ৭৫টা লাইটহাউচ গন্তব্যস্থানৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে ডিজিটেল প্ৰৱেশ, স্বচ্ছতা আৰু সুবিধা সম্ভৱ কৰি তুলিব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে, ভাৰতৰ সকলো লাইটহাউচ এতিয়া সৌৰশক্তিচালিত আৰু বিগত দশকত এই স্থানসমূহত পৰ্যটনৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে।
সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লগতে উল্লেখ কৰে যে, “মুম্বাইত তৃতীয় আইএএএএ কাউন্সিল অধিবেশন আয়োজন কৰাটো ভাৰতৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয়। স্বায়ত্তশাসিত জাহাজ চলোৱা, উপগ্ৰহ ভিত্তিক নেভিগেচন প্ৰণালী আৰু ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ দৰে প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত বিকাশৰ লগে লগে নেভিগেচন মানদণ্ডৰ বিশ্বব্যাপী সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত আইএএলএৰ ভূমিকা আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে।সুৰক্ষিত, কাৰ্যক্ষম আৰু বহনক্ষমতাৰ সন্ধানত ভাৰতে আইএএএএলএৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে।”
আনহাতে, বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় পদক্ষেপসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি সোণোৱালে মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজন ২০৩০ আৰু মেৰিটাইম অমৃত কাল ভিজন ২০৪৭ৰ অধীনত সংস্কাৰৰ উল্লেখ কৰে, যিবোৰে বন্দৰৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰা, জাহাজ নিৰ্মাণৰ সামৰ্থ্য উন্নত কৰা, লজিষ্টিক দক্ষতা উন্নত কৰা, সেউজ জাহাজ চলোৱাৰ প্ৰসাৰ আৰু ডিজিটেল ৰূপান্তৰ ত্বৰান্বিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই পদক্ষেপসমূহে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ দীৰ্ঘম্যাদী সামুদ্ৰিক কৌশলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে, নেভিগেচনৰ বাবে সাহায্যসমূহ সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় হৈয়েই আছে, আৰু ভাৰতে আধুনিক ব্যৱস্থা, ডিজিটেল নেভিগেচন সমাধান আৰু উন্নয়নশীল সামুদ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বাবে সামৰ্থ্য বিকাশত বিনিয়োগ অব্যাহত ৰাখিছে।
“আমাৰ দূৰদৰ্শী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াই বলিষ্ঠ সংস্কাৰ আৰু অমৃত কালৰ বাবে ভৱিষ্যতমুখী আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক ট্ৰেজেক্টৰী পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিছে।এয়া লাইটহাউচ পৰ্যটনৰ বাবে ডিজিটেল টিকট প্ৰণালী হওক, আধুনিক নেভিগেচন চিষ্টেম হওক বা সেউজ জাহাজ চলোৱাৰ পদক্ষেপেই হওক, প্ৰতিটো মাইলৰ খুঁটিয়ে ভাৰতক সুৰক্ষিত, স্মাৰ্ট আৰু বহনক্ষম সামুদ্ৰিক কাৰ্য্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে” বুলিও উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
উল্লেখযোগ্য যে, ভাৰতে আইএএএএ পৰিষদৰ সক্ৰিয় সদস্য হিচাপে কাম কৰে, কাৰিকৰী সহযোগিতা, প্ৰশিক্ষণ আৰু বিশ্ব মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণত অৰিহণা যোগায়, একে সময়তে নিৰাপদ নেভিগেচন পদ্ধতি বৃদ্ধিৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰে। মুম্বাইত তৃতীয় আইএএলএ পৰিষদৰ অধিবেশন আয়োজন কৰাটোৱে বিশ্বৰ সামুদ্ৰিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে নৌ পৰিবহণ, সুৰক্ষা আৰু বহনক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মান আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।