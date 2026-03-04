বৃহস্পতিবাৰে ৩ গৰাকী কংগ্রেছ বিধায়কে যোগ দিব বিজেপিত...

New Update
- বিপিএফৰ লগত আজি মিত্রতা চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা
- দুই এদিনতে অগপক দিবলগা আসনক লৈ হ’ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
- বড়ো ৰাজনীতিত প্রত্যক্ষভাৱে সোমাব নোৱাৰো
- BPF আৰু UPPLৰ মাজত আসনক লৈ বুজাবুজিৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীৰ
- কাইলৈৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ’ব বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্রা
- আজি ভৰলুমুখ-শান্তিপুৰ উৰণ সেতু মুকলি কৰা হ’ব
- বৃহস্পতিবাৰে ৩ গৰাকী কংগ্রেছ বিধায়কে যোগ দিব বিজেপিত
- শশীকান্ত দাস, কমলাক্ষ দে’ পুৰকায়স্থ, বসন্ত দাসে যোগ দিব বিজেপিত
- বৰপেটাত এই কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই