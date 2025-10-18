অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ বদল...

New Update
- অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল
- জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, আৰক্ষী অধীক্ষক, উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত পৰ্যায়ৰ ৩৬ বিষয়াৰ ৰদ-বদল
- শ্ৰীভূমিৰ SSP পাৰ্থ প্ৰতিম দাসক কাছাৰলৈ বদলি
- পুনৰ লীনা দলেক শ্ৰীভূমিৰ SSPৰ দায়িত্ব
- ধুবুৰীৰ পৰা শাস্তিমূলকভাৱে বদলি হৈছিল লীনা দলে
- ধুবুৰীৰ SSPৰ দায়িত্বত দেৱাশীষ বৰা
- কাছাৰৰ SSP নোমল মাহাত্তাক বদলি
- কোকৰাঝাৰৰ SSP পদলৈ বদলি মাহাত্তাক
- কোকৰাঝাৰ SSP পুষ্পৰাজ সিঙক বদলি শিৱসাগৰৰ SSP শুভ্ৰজ্যোতি বৰাক বদলি
- যোৰহাটৰ SSP হিচাপে বদলি শুভ্ৰজ্যোতি বৰাক
- যোৰহাটৰ SSP শ্বেতাং মিশ্ৰাক 4APBnলৈ বদলি
- ডিমা হাছাওৰ SSP মায়ং কুমাৰক তিনিচুকীয়ালৈ বদলি
- AIG ৰিপুঞ্জয় কাকতিক বদলি
- ডিমা হাছাও নতুন SSP ৰিপুঞ্জয় কাকতি
- বিশ্বনাথৰ SSP শুভাশীষ বৰুৱাক বদলি
- শুভাশীষ বৰুৱা শিৱসাগৰৰ নতুন SSP
- বজালীৰ SSP এ বসুমতাৰীক বিশ্বনাথলৈ বদলি
- DCP Central অমিতাভ বসুমতাৰীক DCP WESTৰ দায়িত্ব
- ADCP Central সম্ভৱী মিশ্ৰক DCP Centralৰ দায়িত্ব
- বৰ্তমানৰ DCP WEST পদ্মনাভ বৰুৱাক Vigilance and Anti-Corruptionৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব
- কাৰ্বি আংলঙৰ SSPপদলৈ বদলি পুষ্পৰাজ সিঙক
- কাৰ্বি আংলঙৰ SSP সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়াক কামৰূপলৈ বদলি