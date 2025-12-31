অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন লটাৰী খেলা

ডিজিটেল ডেস্কঃ সাংবাদিক মানেই ব্যস্ততা। সেই ব্যস্ততাৰ মাজতে সুযোগ পালেই কিছু আনন্দ ফূৰ্তী। পুৰণি বছৰক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ সময় এয়া। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যালয়তো এই উপলক্ষে সাংবাদিক-কৰ্মচাৰী সকলে ৩১ ডিচেম্বৰ ২০২৫ ত আয়োজন কৰিছে এখন লটাৰী খেলা। এই লটাৰীত বিজেতা সকলে পাব বিশেষ পুৰস্কাৰ। আৱেলি ৩ বজাত হ'ব সেই লটাৰী খেল। ২০ টকীয়া এই কুপনৰ বিনীময়ত পাব লগা উপহাৰসমূহ হ'লঃ
১. তেজাল পঠা ছাগলী এটা
২. লোকেল মূৰ্গী এটা
৩. কেৰেচীয়া হাঁহ এটা
৪. কণী ( দুই প্লেট)
৫. লোকেল ভকুৱা মাছ এটা( ২ কিঃ)
৬. জহা চাউল,মচুৰ দাইল আৰু মছলাৰ টোপোলা
৭. সৰিয়হৰ তেল(৩ লিঃ)
৮. সোণাশক্তিৰ চাউল(৫ কিঃ)
৯. সীতাজখলাৰ ক্ৰীম (২০০ গ্ৰামৰ এটা)
১০. পাচলিৰ টোপোলা
আছে আৰু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ