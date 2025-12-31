অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন লটাৰী খেলা

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন লটাৰী খেলা

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যালয়তো এই উপলক্ষে সাংবাদিক-কৰ্মচাৰী সকলে ৩১ ডিচেম্বৰ ২০২৫ ত আয়োজন কৰিছে এখন লটাৰী খেলা। এই লটাৰীত বিজেতা সকলে পাব বিশেষ পুৰস্কাৰ।

Asomiya Pratidin
WhatsApp Image 2025-12-31 at 1.01.19 PM

ডিজিটেল ডেস্কঃ সাংবাদিক মানেই ব্যস্ততা। সেই ব্যস্ততাৰ মাজতে সুযোগ পালেই কিছু আনন্দ ফূৰ্তী। পুৰণি বছৰক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ সময় এয়া। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যালয়তো এই উপলক্ষে  সাংবাদিক-কৰ্মচাৰী সকলে ৩১ ডিচেম্বৰ ২০২৫ ত আয়োজন কৰিছে এখন লটাৰী খেলা। এই লটাৰীত বিজেতা সকলে পাব বিশেষ পুৰস্কাৰ। আৱেলি ৩ বজাত হ'ব  সেই লটাৰী খেল। ২০ টকীয়া এই কুপনৰ বিনীময়ত পাব লগা উপহাৰসমূহ হ'লঃ

১. তেজাল পঠা ছাগলী  এটা

২. লোকেল মূৰ্গী এটা

৩. কেৰেচীয়া হাঁহ এটা 

৪. কণী ( দুই প্লেট)

৫. লোকেল ভকুৱা মাছ এটা( ২ কিঃ)

৬. জহা চাউল,মচুৰ দাইল আৰু মছলাৰ টোপোলা

৭. সৰিয়হৰ তেল(৩ লিঃ)

৮. সোণাশক্তিৰ চাউল(৫ কিঃ)

৯. সীতাজখলাৰ ক্ৰীম (২০০ গ্ৰামৰ এটা)

১০. পাচলিৰ টোপোলা

আছে আৰু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ

