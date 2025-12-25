নেলীত জব্দ ২৭ টা চোৰাং গৰু, আৰক্ষীৰ জালত ৪ সৰবৰাহকাৰী

New Update
- জাগীৰোডৰ নেলীত অবৈধ গো- সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান
- পুৱা ৫বজাত চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ ২৭ টাকৈ চোৰাং গৰু
- উজনিৰ পৰা আনি মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে উদ্ধাৰ গৰুকেইটা
- এখন নম্বৰপ্লেটবিহীন ট্ৰাকৰ লগতে AS-01RC-8889 নম্বৰৰ গৰু কঢ়িওৱা দুখন ট্ৰাক জব্দ
- ধৃত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী কেইটা মৈৰাবাৰীৰ চাহাদুল ইছলাম,আছাদুল ইছলাম,
- নগাঁৱৰ নিজাম উদ্দিন আৰু জিয়াৰুল ইছলাম
- অমল গগৈ নামৰ এজন যুৱকৰ নেতৃত্বত গৰুৰ চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ সন্দেহ
- প্ৰতিখন গৰুৰ গাড়ীৰ পৰা গগৈয়ে লাভ কৰে ১ লাখ ৮০ টকা
- অধিক তথ্যৰ সন্ধানত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে