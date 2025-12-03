চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

কিছামাৰ নগা ঐতিহ্য গাঁৱৰ ২৬ সংখ্যক হৰ্ণবিল মহোৎসৱ

নগাসকলৰ পুৰাতন ঐতিহ্য, চহকী পৰম্পৰা তথা বৰ্ণিল লোককৃষ্টিৰে সোমবাৰৰ পৰা নগা ঐতিহ্য গাঁও কিছামাত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আৰম্ভ হৈছে ২৬ সংখ্যক হৰ্ণবিল মহোৎসৱ।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
387

ডিজিটেল সংবাদ, কিছামা : নগাসকলৰ পুৰাতন ঐতিহ্য, চহকী পৰম্পৰা তথা বৰ্ণিল লোককৃষ্টিৰে সোমবাৰৰ পৰা নগা ঐতিহ্য গাঁও কিছামাত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আৰম্ভ হৈছে ২৬ সংখ্যক হৰ্ণবিল মহোৎসৱ। আজি হৰ্ণবিল মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ উপস্থিতেৰে মুখৰ হৈ পৰে কিছামাৰ হৰ্ণবিল মহোৎসৱৰ বাকৰি।

পুৱা  মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ’ই কিছামাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সংগ্ৰহালয় কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ চতুৰ্দশ বিশ্বযুদ্ধৰ শান্তি ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে শান্তিৰ পোষকতা অব্যাহত ৰাখিবলৈ নাগাসকলক আহ্বান জনায়। ৰিঅ’ই কয় যে এই সমাৱেশে শান্তিৰে জীয়াই থকাৰ জনসাধাৰণৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ়তাৰে কাম কৰে আৰু উল্লেখ কৰে যে বিশ্বৰ বহুতেই শান্তি কামনা কৰিলেও সংঘাত আৰু যুদ্ধৰ বাবে তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈয়েই আছে।

WhatsApp Image 2025-12-03 at 7.18.45 AM

নাগালেণ্ড এডভেঞ্চাৰ এণ্ড মটৰ স্প’ৰ্টছ এছ’চিয়েশ্যনে (নামছা) পৰ্যটন বিভাগৰ অংশীদাৰিত্বৰে আয়োজন কৰা এইবাৰৰ ৰেলীত ২৭খন বাহনে অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰেলীৰ অধিনায়ক টি জে লংকুমাৰে তেওঁৰ পৰিচয়মূলক ভাষণত ক'হিমাৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে কয় আৰু কয় যে ডিমাপুৰৰ পৰা অহা ৰেলী দলটোৱে পুৱা ৭ বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, গেৰিছন পাহাৰ আৰু যুদ্ধ কবৰস্থানত ৰৈ পতিত মিত্ৰশক্তিৰ জোৱানসকলক মাল্যাৰ্পণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়।  

লংকুমাৰে উল্লেখ কৰে যে অংশগ্ৰহণকাৰী বাহনসমূহে ইতিহাসৰ প্ৰতীক আছিল, ইয়াৰে ছখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ যুগৰ প্ৰকৃত বাহন।  আজি হৰ্ণবিল মহোৎসৱত আংগামী  সাংস্কৃতিক দলৰ ফিটা লোক নৃত্য, আওসকল সাংস্কৃতিক দলৰ যোদ্ধা নৃত্য, চাখেছাং সাংস্কৃতিক দলৰ শিঙা  বজোৱা ,গাৰো সাংস্কৃতিক দলৰ ৱাংগালা নৃত্য, , কাছাৰী সাংস্কৃতিক দলৰ বিমা থানাই কন্যাক সাংস্কৃতিক দল খাম-শুট লগ ড্ৰাম বিটিং, কুকি সাংস্কৃতিক দলৰ জংচা লম লোক নৃত্য, লোথা সাংস্কৃতিক দলৰ কঙচু কঙগ্যা ফম নগাৰ সাংস্কৃতিদলৰ মূৰ চিকাৰ অভিযান মাথা-বু লিন লোক নৃত্যই হাজাৰ হাজাৰ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে।

ইফালে সন্ধিয়া  কিছামাৰ নগা হেৰিটেজ ভিলেজৰ মেইন এৰিনাত অনুষ্ঠিত হয় টয়টা হৰ্ণবিল মিউজিক ফেষ্টিভেল। ভাৰতৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সংগীত উৎসৱ টয়োটা হৰ্ণবিল মিউজিক ফেষ্টিভেল উদ্বোধন কৰে নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী টেমজন ইমনা আলঙে।

এই হৰ্ণবিল টয়টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত মহোৎসৱত ৰুমাক (স্কটলেণ্ড), ড্ৰাম টাও (জাপান), জাপান জুনিয়ৰ অৰ্কেষ্ট্ৰা (জাপান), অগ্নিভা (ফ্ৰান্স), দ্য ফেণ্টাষ্টিক কোম্পানী, নভো, ব'আইএনএন-ফ্ৰেণ্ডছ অৱ দ্য মেৰী ৱালপাৰ্ছ (আয়াৰলেণ্ড), মংডল (দক্ষিণ কোৰিয়া), ট্ৰেন্স ইফেক্ট, লেটাৰেল মুভ, ষ্ট্ৰীট ষ্ট'ৰীজ, উইচ এণ্ড ড্ৰিমছ, য়েকুমি (ইজৰাইল) আখাণ্ডা,  ৰিদম অৱ দ্য আৰ্থ (ছামভাড), নাগালেণ্ড কালেকটিভ, শ্ৰেয়া কৰ্মকাৰ, জিঞ্জাৰফিট, জিএটিচি, কে এল পামেই, টেমছু ক্লভাৰ, হোপ একাডেমী, ন’ইজি নেবাৰ্ছ, জাক্সটেপ’জড, ড’বম ড’জি কালেকটিভ, স্পেচ (নেপাল), ডেভিদ আংগু, এলাইভ, ব্ৰাইট লাইটছ, ডিজে এঞ্জি- জেড- (ৰাছিয়া) আৰু ৰুটছ জম্বি (ফ্ৰান্স) সংগীত পৰিবেশন কৰিব।

WhatsApp Image 2025-12-03 at 7.18.46 AM (1)

ইফালে কালি বিয়লি  মুখ্য আয়োজক নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অজয় ​​কুমাৰ ভল্লাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° নেইফিউ ৰিঅৱে ছয়খন অংশীদাৰ দেশ ক্ৰমে ফ্ৰান্স, আয়াৰলেণ্ড, ছুইজাৰলেণ্ড, যুক্তৰাজ্য, মাল্টা আৰু অষ্ট্ৰিয়া- আৰু ৰাজ্যিক অংশীদাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত নগাসকলৰ পৰম্পৰাগত গঙ বজাই  বজাই  কৰে ২৬  হৰ্ণবিল মহোৎসৱ শুভ উদ্বোধন কৰে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল আৰু সমগ্ৰ ভাৰত আৰু বিদেশৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থী।

উদ্বোধনী  আৰম্ভণিতে ক'হিমাৰ বিচপ ৰেভাৰেণ্ড ড° জেমছ থপপিলে আৰু মন জিলাৰ লংৱা গাঁৱৰ ৮৭ বছৰীয়া টমৱাঙে পৰম্পৰাগত আশীৰ্বাদ আগবঢ়ায়।  মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰি ৰাজ্যপাল ভল্লাই কয় যে হৰ্ণবিল উৎসৱ “নগা জনগোষ্ঠীৰ চহকী পৰম্পৰা, সজীৱ কলা আৰু চিৰস্থায়ী মূল্যবোধৰ প্ৰমাণ হিচাপে থিয় দিছে। তেওঁ হৰ্ণবিল মহোৎসৱ এক মঞ্চ বুলি অভিহিত কৰে ।

এই মঞ্চৰ জৰিয়তে পৰ্যটন, উদ্যোগীকৰণ আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ প্ৰসাৰ ঘটাই পূৰ্বপুৰুষৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বাবে ঐক্য আৰু দায়িত্বক শক্তিশালী কৰে। তেওঁ কয় যে এই মহোৎসৱে যুৱক-যুৱতী, শিপিনী আৰু সৃষ্টিশীল খণ্ডক সবল কৰি তুলিছে আৰু বিশ্বৰ সাংস্কৃতিক মানচিত্ৰত নাগালেণ্ডক অধিক বিশিষ্ট স্থানত স্থান দিছে।

হৰ্ণবিল মহোৎসৱৰ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰদূত থিয়ৰী মাথৌৱে কয় যে ফ্ৰান্সে এই উৎসৱৰ সৈতে জড়িত হৈ সন্মানিত হৈছে আৰু লগতে কয় যে এই অংশীদাৰিত্বই ফ্ৰান্স–ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ  বৃদ্ধিৰ প্ৰতিফলন ঘটায়। তেওঁ কৃষি ব্যৱসায়, উচ্চ প্ৰযুক্তি, পৰ্যটন আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।

WhatsApp Image 2025-12-03 at 7.18.47 AM

আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰদূত কেভিন কেলিয়ে কয় যে এই উৎসৱে পৰিচয় আৰু সৃষ্টিশীল মনোভাৱৰ দৃঢ়তা হিচাপে বিশ্বজুৰি প্ৰতিধ্বনিত হৈছে, পৰ্যটন, শিক্ষা, মানুহৰ মাজত সম্পৰ্ক আৰু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আয়াৰলেণ্ডৰ আগ্ৰহৰ কথা উল্লেখ কৰে।
চুইজাৰলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মায়া টিছাফীয়ে এই উৎসৱক প্ৰজন্ম, সম্প্ৰদায় আৰু জাতিৰ মাজত এখন সেতু বুলি অভিহিত কৰে।

দক্ষতা বিকাশ, সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক বিনিময় আৰু বহনক্ষম পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।অষ্ট্ৰিয়াৰ বাণিজ্য আয়ুক্ত হান্স-জৰ্গ হৰ্টনাগলে কয় যে নাগালেণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যই তেওঁক অষ্ট্ৰিয়াৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে আৰু বহনক্ষম পৰ্যটন, পৰ্বত প্ৰযুক্তি, ৰবটিক্স, জলসিঞ্চন আৰু সেউজ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অষ্ট্ৰিয়াৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।

WhatsApp Image 2025-12-03 at 7.18.46 AM

ব্ৰিটিছ উপ উচ্চায়ুক্ত ড০ এণ্ড্ৰু ফ্লেমিংয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া ব্ৰিটেইন–হৰ্ণবিলৰ সহযোগিতাৰ উল্লেখ কৰি শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, বিজ্ঞান আৰু সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। মিয়া বাই তানিষ্কৰ ব্যৱসায়িক মুৰব্বী শ্যামলা ৰামাননে কয় যে ব্ৰেণ্ডটোৰ অংশীদাৰিত্বই নাগালেণ্ডৰ সংস্কৃতি, সৃষ্টিশীলতা আৰু ভাৰতীয় মহিলাৰ বিৱৰ্তনশীল আখ্যানৰ উদযাপনক প্ৰতিফলিত কৰিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙে মহোৎসৱত ঐক্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নাগালেণ্ডবাসীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে।

নাগালেণ্ড