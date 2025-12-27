৬০ দিনৰ ভিতৰত ঘোষণা হ’ব ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিনঃ মুখ্যমন্ত্ৰী

ডিজিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ "আগন্তুক ৬০ দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী দিন ঘোষণা কৰা হ’ব"- শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে। তাৰোপৰি সভাত উপস্থিত কাৰ্যকৰ্তাসকলক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত ১০ বছৰৰ চৰকাৰী সাফল্যৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰায় ৮০০ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে সকলো সাংসদ আৰু বিধায়কৰ উপস্থিতিত এই সভাতে বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাংগঠনিক ব্লু-প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হয়।
বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "পূৰ্বতে মানুহক বুজোৱা হৈছিল যে প্ৰতিবাদ নকৰিলে একো পোৱা নাযায়। কিন্তু বিজেপি অগ্ৰাধিকাৰ সদায় উন্নয়ন। সেয়েহে, আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কামো সম্পূৰ্ণ হৈছে।"
নিয়োগৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, ১.৫ লাখ চাকৰিৰ লক্ষ্য লৈ আগবাঢ়িছিল যদিও ৫ বছৰৰ অন্তত চৰকাৰে ২ লাখ লোকক নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁৰ মতে, উন্নয়ন আৰু অস্তিত্বৰ সুৰক্ষা দুয়োটা বিষয় চৰকাৰৰ বাবে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ।
উল্লেখ্য যে, কলাক্ষেত্ৰৰ এই দুদিনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ আজি দ্বিতীয় দিন। এই সভাত বিজেপিৰ নৱ-নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীন, ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ, অসম বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী তত্ত্বাৱধায়ক বৈজন্ত জয়পাণ্ডা, সহ-তত্ত্বাৱধায়ক সুনীল শৰ্মা, উত্তৰ-পূবৰ সমন্বয়ক সম্বিত পাত্ৰ আৰু ৰাজ্যিক ইন-চাৰ্জ হৰিশ দ্বিবেদী উপস্থিত থাকে।